台中清水一家7口食物中毒案 食安處：將查大雅傳統早餐店

台中市清水區傳出疑似集體食物中毒案，一戶人家今凌晨食用完早餐後，有大人小孩7人陸續上吐下瀉，均送往童綜合醫院急診，初步判斷疑似為感染性腸胃炎，目前治療觀察中。台中市食品藥物安全處說，將前往該家位在大雅的傳統早餐店稽查，並依法究辦。

台中市衛生局表示，食安處於下午4時左右接獲醫院通報，有民眾今凌晨2時20分於大雅區某傳統早餐店食用鐵板麵、小籠包、煎餃、米漿、奶茶、豆漿等餐點，7人皆於3時起陸續出現嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀。因業者白天尚未開始營業，食安處將於營業時間派員至現場稽查及抽驗，若後續調查結果為業者供應之餐食所造成，將依規定處辦。

食安處說，屆時如染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，將依違反食安法第15條及同法第44條，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌則依違反食安法第49條，將移送司法偵辦。