看奧運喝啤酒恐火燒心 醫教調整飲食避免不適

全民瘋奧運，不過喝啤酒追賽事，卻可能緊張胃痛、胸悶或火燒心。醫師提醒，緊繃會影響自律神經調節，導致胃酸分泌增加，觀賽前只吃7分滿、勿吃太辣太快，就可避免不適。

2024奧運7月26日在花都巴黎的塞納河上熱鬧開幕，長達19天的賽程，不少民眾利用晚上時間觀看精彩賽事，不過邊看比賽邊喝飲料、飲酒、吃洋芋片或炸物，可能導致胃不舒服。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩今天告訴中央社記者，這種情況常與交感神經有關，人在壓力大，例如自己在要演講、門診病人多等緊繃時刻，也會發生自律神經失調，引發胃部分泌大量胃酸。

朱光恩說明，若平常就有胃酸過多、胃食道逆流狀況的患者，就容易在看比賽緊張的時候，有明顯的火燒心、胸悶感，甚至可能會噁心想吐；但其實這都是很正常的生理反應，在賽事結束、情緒放鬆後就會解除，除非非常不舒服，可以不用特別吃藥或做額外處理。

但朱光恩提醒，若有慢性疾病，如糖尿病、慢性腎臟疾病者，通常自律神經比較脆弱，更容易受影響，因此建議，飲食方面不要吃辣、不要吃太飽，吃的時候也不要狼吞虎嚥，否則消化功能變差、消化變慢，又遇到緊張、壓力大，就可能造成潰瘍性問題、逆流性食道炎症狀加劇。

民眾如何避免觀賽到胃不舒服，朱光恩說，不用太過擔憂，如果當天有要看比賽、可能會比較緊張，尤其又會喝酒、吃零食的時候，正餐可以吃7、8分飽就好，同時注意不要吃太辣、太快、太撐，免服用藥物，就可避免自律神經過於強烈的影響到腸胃。

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