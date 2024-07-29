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一路之隔疑被工業廢水汙染 彰環保局：已採樣找真相
凱米颱風釀水災，水退後災損紛紛浮現，彰化縣二林鎮廣興村潭林路以西的農作物全數枯萎，里長詹金水認為與榮成紙廠有關，連同受災農民向環保局檢舉，環保局今上、下午各派員採樣；榮成紙廠表示，只要反映受到汙染都有處理。
詹金水說，凱米颱風挾帶強風豪雨，榮成紙廠的汙水滿溢流進附近農田，潭林路以西被汙水淹到，水退後秧苗和落花生全數枯萎，潭林路以東沒被汙水淹沒，兩相對照差別極大。
詹金水又說，農民受災求助無門來找他，他去找榮成紙廠未獲理會，卻宣稱對外接受反映並處理，每次都這樣能騙就騙，騙過一次又一次，他握有廠內主管不加理會的影片，不容否認事實。
榮成紙廠表示，目前有一名農民反映榮成的廢棄物流入農地，榮成會派員清理，如有民眾、農民再來反映，會獲得妥善處理。
彰化縣環保局長江培根說，已接到農民檢舉農地遭工業廢水汙染，派員對土壤、秧苗、花生採樣化驗以釐清災損發生的真正原因。
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