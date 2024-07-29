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一路之隔疑被工業廢水汙染 彰環保局：已採樣找真相

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮廣興里長詹金水說他背後的花生田被汙水汙染植株都枯萎。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮廣興里長詹金水說他背後的花生田被汙水汙染植株都枯萎。圖／民眾提供

凱米颱風釀水災，水退後災損紛紛浮現，彰化縣二林鎮廣興村潭林路以西的農作物全數枯萎，里長詹金水認為與榮成紙廠有關，連同受災農民向環保局檢舉，環保局今上、下午各派員採樣；榮成紙廠表示，只要反映受到汙染都有處理。

詹金水說，凱米颱風挾帶強風豪雨，榮成紙廠的汙水滿溢流進附近農田，潭林路以西被汙水淹到，水退後秧苗和落花生全數枯萎，潭林路以東沒被汙水淹沒，兩相對照差別極大。

詹金水又說，農民受災求助無門來找他，他去找榮成紙廠未獲理會，卻宣稱對外接受反映並處理，每次都這樣能騙就騙，騙過一次又一次，他握有廠內主管不加理會的影片，不容否認事實。

榮成紙廠表示，目前有一名農民反映榮成的廢棄物流入農地，榮成會派員清理，如有民眾、農民再來反映，會獲得妥善處理。

彰化縣環保局長江培根說，已接到農民檢舉農地遭工業廢水汙染，派員對土壤、秧苗、花生採樣化驗以釐清災損發生的真正原因。

凱米颱風 農民

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