蛋糕引胃痛竟是惡性大腸癌 新藥助38歲媽陪女兒長大

今年38歲洪小姐回憶3年前，健康的她因雞蛋糕引起劇烈胃痛，就醫檢查竟確診第3期高惡性度大腸癌，努力化療逾30次仍難逃復發，幸好新藥問世，讓她離陪女兒長大的夢想更近。

洪小姐得知確診大腸直腸癌那年，女兒年僅3歲，「如果沒有我，誰可以保護她長大」，帶著信念，洪小姐走過無數次化療，發現癌細胞轉移至卵巢，手術摘除子宮與卵巢，她不曾放棄。可愛的女兒是洪小姐治療最大支持動力，同時更是她心頭上永遠的不捨。

談及女兒，洪小姐總紅著眼眶，她說，住院期間把女兒託給姊姊照顧，為了早點見到女兒，每次打藥都會調快流速，一般人2天療程，洪小姐只需39個小時就結束，但仍覺得對不起懂事的女兒，有次接女兒回家，女兒悄悄告訴她，「媽媽我好想你，我在阿姨家都沒有哭，我怕你擔心」。

高雄醫學大學附設中和醫院院長暨大腸直腸外科主治醫師王照元今天在記者會上分享，過去3年見證BRAF基因突變大腸癌的洪小姐堅韌母愛，靠著希望陪女兒體會人生酸甜苦辣，勇敢踏上辛苦抗癌之路；他說，這類腸癌患者迫切需要突破性治療搶時間救命，即使有了新藥，但自費負擔太大。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆說，大腸直腸癌常見基因當中，BRAF突變是預後不良因子，這類基因型占台灣大腸直腸癌個案約5至8%，有疾病惡化快速、容易腹膜轉移，及高抗藥性、容易復發等特性，患者第一線治療平均7個月就復發、存活期低於14個月，令人聞之色變。

幸好等待快20年後，終有BRAF突變雙標靶藥物作為新武器。梁逸歆說，研究數據已證實，這類大腸癌患者使用新藥後存活時間增加75%、死亡風險降低39%，幾乎是擊碎從病程惡化到離世不足半年的困境，期盼政府也讓大腸直腸癌患者享有BRAF雙標靶健保療程，以利延長患者存活。

大腸直腸癌是「安靜」的癌症，初期症狀不明顯，多是排便改變習慣、血便等，根據臨床觀察，患者發生症狀後才就醫，確診時往往已晚期，王照元提醒，民眾善用國健署提供公費腸癌篩檢，若有家族史高風險族群，建議可及早進行大腸內視鏡檢查，避免罹癌不自知。