低氣壓影響 30日水氣偏多、西半部防大雨或豪雨
氣象署今天表示，明天是低氣壓離開、消散的過程，水氣偏多，全台都有不定時陣雨或雷雨，在西半部防大雨或豪雨；31日起天氣回穩，一直到週末為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨的天氣。
中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，原位於台灣東方海面的低氣壓沒有增強成熱帶性低氣壓，中心大約在今天傍晚左右進入台灣陸地；明天還是受低氣壓影響，不過是低氣壓離開、消散的過程。
根據氣象署網站，今天截至下午5時，累積雨量以屏東縣麟洛鄉156.5毫米最多；累積雨量較顯著的地區以南高屏為主。
林定宜指出，今天主要降雨範圍仍以南部為主；明天轉偏南風，各地天氣不穩定，全台都有不定時的陣雨或雷雨，特別在西半部會有短延時大雨或豪雨；特別提醒連日降雨，山區須留意坍方、落石及土石流，前往山區務必提高警覺，注意溪水暴漲及自身安全
林定宜提到，明天未下雨時，各地仍然偏炎熱，高溫約攝氏32至34度間；另外提醒今晚至明天清晨，基隆北海岸有較強陣風；東部外海、巴士海峽海面風浪已達2至3公尺，明天東南部、綠島蘭嶼、恆春半島仍有長浪發生。
林定宜說，31日起至8月3日台灣主要受高壓影響，偏西南風、但水氣不盛，各地天氣多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨；另外清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。
林定宜提到，預估下週在台灣東方（日本南方）海面及南海皆為大低壓帶的環境，在大低壓帶中仍有一些雲簇，是否有熱帶系統發展需再觀察。
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