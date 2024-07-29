安卓手機用悠遊付嗶乘車 機捷8月起可感應通關

桃捷公司今天表示，8月起可使用悠遊付Easy Wallet App開啟「嗶乘車」功能，透過手機感應通過機捷閘門。未來還可購買1200基北北桃都會通定期票，上線日期將由悠遊卡公司公告。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，因應手機普及率高及電子支付、第三方支付使用趨勢，桃捷公司積極支援多種支付方式，8月1日起，旅客使用安卓（Android）版本6.0 （含）以上手機，只要下載EasyWallet App註冊成為悠遊付會員，就可以開啟「嗶乘車」搭乘機場捷運。

桃捷公司說，悠遊卡公司開發的「悠遊付」APP，目前僅開放具備NFC功能的Android手機，旅客只要進站前開啟手機上的悠遊付Easy Wallet App，點選「嗶乘車」感應付款頁面，並將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款。

桃捷公司指出，「嗶乘車」功能未來可購買1200基北北桃都會通定期票，提供定期票旅客多元支付選擇，至於實際上線日期，將依悠遊卡公司公告為準。

桃捷公司表示，旅客可持包括Visa、Mastercard、JCB、銀聯等實體信用卡，或使用智慧手機綁定信用卡於閘門感應進站，同時也支援LINE Pay、iPASSMONEY、支付寶乘車碼刷碼過閘服務，或使用「桃捷TICKETS」行動購票APP，讓旅客輕鬆進出桃捷車站。