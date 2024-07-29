突破原廠藥迷思 牙科將試辦新處方箋
缺藥浪潮不斷，衛福部盼從改處方箋下手！健保署規畫10月起自牙醫診所開始，第一階段針藥品處方箋開立時，醫師若於藥品後方註明不可替代字樣，必須說明原因，方便社區藥師調劑。預計半年後，第二階段須將藥品處方箋改為成分名，以利打破原廠藥迷思。
處方箋改為成分名
第1階段將從基層牙科診所上路，預估全台約有6900多家診所配合辦理。健保署強調，牙科診所就醫患者病情相對單純且用藥簡單，大多以消炎止痛藥為主。至於下一階段醫院及西醫診所何時比照辦理？目前還沒有時間表。
藥師公會全國聯合會理事長黃金舜曾指出，多數國家醫療單位開立處方箋上不會寫出商品名，「學名藥寫成分就好」，但台灣卻採取處方箋皆以商品名為主，只要單一產品缺貨，就容易出現明明有同成分、同劑量的替代藥，但民眾卻不願意使用的困境。
同成分同樣有效
他也以「普拿疼」為例表示，普拿疼是鎮痛、解熱劑，成分是乙醯氨酚，多達10多種可替代品項，一旦普拿疼缺貨，藥師就難以調劑。未來盼推動腳步加快，積極改革，讓健保永續經營。
基層藥師協會發起人沈采穎受訪時也曾表示，民眾面對缺藥的狀況其實能做的事情很少，但希望民眾接受「三同」（同成分、同品質、同價格）藥物，如國外研究就指出，民眾每用1美元在指示用藥，就能省6、7美元的保險費用，盼民眾能相信藥師專業，才能儘可能緩解缺藥的衝擊。
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