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客家舊曲新唱 就是女聲合唱團獲東京大賽民謠金牌

中央社／ 台北29日電
客家委員會29日表示，來自新竹的「就是女聲合唱團」參加第6屆東京國際合唱大賽，以客家傳統歌謠「落水天」，在來自世界各地共51隊優質合唱團競賽中脫穎而出，獲得民謠組金牌。圖／客委會提供（中央社）
客家委員會29日表示，來自新竹的「就是女聲合唱團」參加第6屆東京國際合唱大賽，以客家傳統歌謠「落水天」，在來自世界各地共51隊優質合唱團競賽中脫穎而出，獲得民謠組金牌。圖／客委會提供（中央社）

客委會今天表示，來自新竹的「就是女聲合唱團」於第6屆東京國際合唱大賽中，以客家傳統歌謠「落水天」，獲得民謠組金牌；合唱團盼持續推廣合唱，讓更多人愛上客家文化、喜愛客家音樂。

客家委員會今天發布新聞稿表示，來自新竹創團2年的「就是女聲合唱團Her Voice Choir」， 於28日參加第6屆東京國際合唱大賽（Tokyo International Choir Competition，簡稱TICC），在指揮老師宋知庭的帶領下，在來自世界各地共51隊優質合唱團競賽中脫穎而出，獲得民謠組金牌。

客委會指出，合唱團演唱經典客家傳統歌謠「落水天」現代編曲以舊曲新唱的方式唱出客家刻苦認命又堅毅奮鬥的精神，悠揚的和聲及深刻的樂曲詮釋獲得評審一致的青睞，榮獲金牌。

根據客委會資料，新竹市藝文團隊「就是女聲Her Voice Choir合唱團」成立於2022年，集結大新竹地區合唱同好，致力於提升合唱音樂藝術水準，共創團隊共榮共和的協作文化。

客委會說，該團著重客家合唱歌曲的探究，2023年參加國立彰化生活美學館舉辦的「全國社會組合唱比賽－女聲組」榮獲銅質獎；2024年參與客家委員會主辦的客家合唱比賽，獲得合唱類社會組佳作等佳績。

客委會 客家文化 新竹

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