作家巨人傑捐贈版稅強化兒少營養 800名家扶兒受惠

作家巨人傑出版書籍「巨人思維」，今天宣布將版稅全數捐贈家扶基金會，善款未來將用於強化兒少營養、關照孩子的健康，讓孩子更專注於學習中，預計有800名家扶兒受惠。

家扶基金會今天舉行捐贈儀式，作家巨人傑宣布將首本出版作品「巨人思維」版稅全數捐贈家扶，家扶基金會處長林秀鳳代表受贈，家扶孩子也獻上親手繪製心目中的「巨人」表達感謝。

巨人傑指出，自己在青少年時期對課業較無興趣，成績也不理想，高中老師為了讓他認真聽課，特別允許他能在上課時吃餅乾，這也成為他很大的學習誘因，更開啟起了他對數字的興趣與契機，最終改變了他的人生軌跡、造就了日後的交易「巨人」。

也因高中老師的用心，以一包餅乾翻轉了巨人傑的人生，巨人傑認為，現在有能力之時，希望能從讓孩子們吃飽開始、好好學習，種下轉變生命的種子。

他也鼓勵家扶孩子不需要因為面子、同儕的眼光而感到自卑，訂定好自己的目標與自身相對應的生活，透過開源節流養成良好的理財觀、並廣泛閱讀拓展視野，將能積沙成塔累積自己的資本，為轉變未來立下根基。

家扶表示，巨人傑因一包餅乾扭轉了人生，這次百萬善款也特別指定用於強化兒少營養，於家扶的課輔方案中來關照孩子的健康，讓孩子更專注於學習中，預計將有800名家扶兒受惠。

家扶基金會處長林秀鳳表示，家扶推動課輔方案，幫助經濟弱勢孩子能跟上學校的課業，也安排多元學習主題，培養其自主學習、溝通互動與社會參與的能力，不因家庭經濟的困頓而限縮孩子的潛能，也透過各界贊助能在課輔過程中提供餐食，讓孩子安心學習，此筆版稅捐贈善款，預計將幫助800名兒少，非常感激巨人傑的愛心，一起接住這群需要幫助的孩子。