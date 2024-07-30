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管他什麼鬼，喝這款都療癒！中元必buy，輕鬆拜也很澎拜

文／ 黎允之

中元普渡，除了拜好兄弟，也別忘了拜碼頭、避坑防雷、普渡眾生！我們生活中的各種不順，不一定來自好兄弟，也有可能來自辦公室的機車同事、下班都不放過你的纏人老闆、老愛碎碎念的家人，一旦碰上了簡直比撞鬼還可怕！

中元普渡，除了拜好兄弟，也別忘了拜碼頭。 圖／聯合報系資料照
中元普渡，除了拜好兄弟，也別忘了拜碼頭。 圖／聯合報系資料照

天然又好喝的十六茶，成分單純無刺激的咖啡因，不分對象，管他什麼鬼都能被療癒！讓纏人鬼、碎念鬼、討厭鬼、抱怨鬼…一喝就療癒！嚴選十六種以東方健康概念為基礎的食穀，平衡六臟六腑四味覺，由內而外平衡身心健康，在家裡和辦公室擺一箱十六茶，隨時補充身體所需要的健康元素，清香回甘的好味道讓人一喝就能擁有好心情，把所有壓力煩惱都拋開！

近年零咖啡因複方茶「十六茶」成為中元普渡供桌上的熱門夯品，除了十六種天然食穀可代表祈願生活豐富富足，以獨家調和工法保留食材特有風味，打造出來的絕妙香氣，更是大人小孩、祖先和好兄弟都會喜歡的天然好滋味！現在還有新「豆乳奶茶」口味，添加豆漿與牛奶，香濃不甜膩、健康輕負擔，連好兄弟都說讚！十六茶全系列皆不含咖啡因，不會因為喝太多而睡不著，讓鬼鬼睡好睡滿不吵鬧，事事十六茶，事事有保庇！

中元普渡準備零咖啡因複方茶「十六茶」，事事十六茶，事事有保庇！ 圖／十六茶FB
中元普渡準備零咖啡因複方茶「十六茶」，事事十六茶，事事有保庇！ 圖／十六茶FB

今年普渡準備十六茶與豆乳奶茶，一瓶即有豐富16種食穀誠意十足又省時省力，最重要的是零咖啡因，食物拜完後全家大小都能安心享用，健康美味又無負擔。現在到十六茶粉絲團參加中元限時活動，簡單分享你的撞「鬼」經驗即可抽「十六茶ｘ姆士流」獨家聯名的中元平安澎湃箱，內含十六茶經典無糖與豆乳奶茶、可爾必思，還有榮獲世界食品界米其林一星殊榮的茄燒湯麵、蔥油雞汁拌麵等豐富好禮，讓中元普渡輕鬆拜也很澎湃！

現在就來參加！十六茶粉絲團：https://www.facebook.com/share/p/3CL2oT43WbeoNvhr/?mibextid=WC7FNe

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