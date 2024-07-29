颱風走後熱傷害回升 醫提醒服藥者注意防範

颱風過後高溫接續發威，衛福部統計，昨天單日熱傷害就診人次高達76人。醫師提醒，服用止痛劑、抗組織胺、利尿劑、降血壓、抗憂鬱等藥物者，需特別小心防範熱傷害。

根據衛生福利部統計，7月累計至28日，熱傷害就診人次已達1099人次，超過去年整個7月的887人次。上週雖有颱風凱米影響，24日至26日熱傷害就診人次都僅個位數，但昨天又飆上76人次，創下本月新高。

衛福部統計熱傷害定義，包含熱及光的影響，如中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽分缺乏所致之中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定之熱影響、熱及光之影響；過熱如氣候過熱所致的意外事故、人為因素過熱所致的意外事故、過熱所致的意外事故等。

馬偕醫院急診醫學科資深主治醫師張國頌告訴中央社記者，熱傷害是環境傷害的一種，尤其容易出現在運動場合，其產生原因很多，多是因為環境溫度、濕度特別高，散熱不良造成。

就醫療因素來說，張國頌說，服用止痛劑、抗組織胺、利尿劑、降血壓藥、抗憂鬱症藥物，都會造成體溫調節不良；或是患者本身已有發燒情況也要注意，及中風後體溫中樞遭到破壞，也要特別小心，一旦水分補充不足，就可能發生熱傷害。

張國頌說明，熱傷害包含熱痙攣、熱衰竭、熱中暑或熱疹等，在醫療端可從患者冒汗、冒虛汗、冒冷汗、不冒汗到昏迷的情況，判斷嚴重程度；治療方式，可透過躺平休息、抬高腳部、吹電扇，用冰水冰敷，並飲用涼水，來協助患者調節體溫，若洗冰浴或水域降溫，則要小心患者昏迷落入水中反而嗆水。

避免熱傷害發生，張國頌說，盡量補充水分，減少到戶外曬太陽，到戶外也盡量在陰影、樹蔭下；若已經發生意識狀態改變，開始不清楚甚至昏迷，務必盡快叫119送醫。