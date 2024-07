續集險胎死腹中…最嘴砲的超級英雄電影《死侍與金鋼狼》誕生 滿滿彩蛋、高潮迭起無冷場

2000年,當時才31歲的休傑克曼(Hugh Jackman)首次出演《X戰警》(X-Men),他飾演漫威(Marvel)漫畫中擁有自癒再生能力、老化延遲,以及雙手能伸出亞德曼金屬強化鋼爪的超級英雄金鋼狼(Wolverine),獨特的角色魅力與人格特質,讓休傑克曼自此聲名大噪,他精彩演繹出「羅根」(Logan Howlett)帥氣英勇的模樣,還有那多年來承載、肩負的責任與孤獨內心。

在那之後,休傑克曼陸續演出了《X戰警2》(X2)、《X戰警:最後戰役》(X-Men: The Last Stand)、《X戰警:金鋼狼》(X-Men Origins: Wolverine)、《金鋼狼: 武士之戰》(The Wolverine)、《X戰警:未來昔日》(X-Men: Days of Future Past)等,並在《X戰警:第一戰》(X-Men: First Class)、《X戰警:天啟》(X-Men: Apocalypse)客串演出,幾乎可以說,沒有休傑克曼,就沒有金鋼狼,他創造了一代經典,也樹立後人難以超越的里程碑。

休傑克曼的金鋼狼經典形象早已深植觀眾心中。Disney

也許就像是在棒球場、籃球場上最出色的成員,最終終有褪下球衣、高掛背號的那天。2017年,休傑克曼推出了《羅根》(Logan)電影,他也視這部作品為他演藝生涯最後一次扮演金剛狼。

要揮別一個早已根深蒂固、又深植大眾形象的角色,不只觀眾覺得惋惜,他自己也坦言「這不是容易的決定。」他很感謝這一系列作品給予世人的喜愛,所以在羅根的最終呈現中,大眾一定能看到一個完美的情感抒發,也能有清楚的後續交代。「我喜愛這個人物,金鋼狼是我生涯最榮耀的事。」

萊恩雷諾斯盛情邀約,休傑克曼自嘲:我是個大騙子

休傑克曼這次回歸,披上經典黃色戰袍。Disney

不過那時候的休傑克曼可能不知道,在好友萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)的盛情邀約下,2024年的他居然會再次披上金鋼狼的經典黃色戰袍,出演《死侍與金鋼狼》(Deadpool & Wolverine)。

對觀眾來說,能看到休傑克曼再度飾演金鋼狼是無與倫比的驚喜,但對休傑克曼本人來說,他自嘲自己是個大騙子。

休傑克曼在受訪時,被問到曾經說道「不會再演金鋼狼」的承諾,他笑說,「我會怎麼回答這個問題其實一點也不重要,因為我很顯然是個大騙子,而我的謊話最高明的一點就是,我連我自己都上當了,我把自己都耍得團團轉。」

萊恩雷諾斯也嘲諷休傑克曼,「他說不演金鋼狼不過是個安全詞,他才不是認真的,這肯定是世上最棒的謊話了。」

不過,有別於《X戰警》系列裡金鋼狼沈重的責任與包袱,還有《羅根》那別具意義的深層道別、如釋重負的承擔,《死侍與金鋼狼》則完全用一種詼諧又自嘲的節奏,締造自娛娛人最高的境界。

休傑克曼笑說,「其實啊,我之前說了什麼並不重要,但我能告訴你的就是,和這些家伙拍《死侍與金鋼狼》,絕對是我扮演金鋼狼最開心歡樂的一次。」

《死侍與金鋼狼》締造漫威影史最極致的大團圓

《死侍與金鋼狼》各種彩蛋和巧思,非常有誠意。Disney

《死侍與金鋼狼》由薛恩李維(Shawn Levy)執導,萊恩雷諾斯、休傑克曼主演,艾瑪可林(Emma Corrin)、莫蓮娜芭卡琳(Morena Baccarin)、馬修麥特費狄恩(Matthew Macfadyen)演出,還有無數驚喜的大彩蛋演員群。萊恩雷諾斯還擔任本片主要編劇之一,玩出超乎想像的韻味。

《死侍與金鋼狼》描述,在《死侍2》的6年後,韋德威爾森不再擔任僱傭兵,而是以一名汽車銷售員的身份過著窮困潦倒的生活。就在此時,時間變異管理局找上門,讓他與另一宇宙的金鋼狼、羅根共同承擔一項將改變漫威電影宇宙歷史的重大使命。

本片是個非常成功的作品,在超乎想像的幽默和無數嘴砲、嘲諷、酸言酸語的連珠炮之下,觀眾能在觀影的瞬間完全被拉入死侍的狂妄姿態下,他和金鋼狼的相互鬥嘴與激戰,讓本片沒有任何一秒的冷場,高潮迭起的劇情鋪陳滿滿的彩蛋,每一幕都令人捧腹大笑。

《死侍與金鋼狼》絕對是漫威影史最極致的大團圓,幾乎你想得到、想不到的角色和情節,都會以不同的形式出現在故事中,打破第四面牆的互動更聯結現實與劇情,笑料百出。

《死侍》續集差點胎死腹中,休傑克曼出現才復活

《死侍》的續集原本可能不會出現,直到休傑克曼出現才有轉機。Disney

在日前的訪問中,休傑克曼、萊恩雷諾斯與導演薛恩李維透露,最新一集《死侍》其實差點胎死腹中的遭遇。

萊恩雷諾斯、薛恩李維和編劇團隊曾經絞盡腦汁,但就是想不出好的《死侍》續集故事,也知道休傑克曼已決心封刀,絕不可能復出,但反而是休傑克曼自己內心交戰後,恍然大悟這個角色應該繼續下去,才讓《死侍》第3集成為如今的《死侍與金鋼狼》。

而且,這還是休傑克曼還是在海邊悠閒度假時,心血來潮想到的點子。他說,「拍這部片就是我最想做的事啊。」

休傑克曼表示,即使已經演了25年的金鋼狼,這次卻更勝以往,印證他的直覺完全正確。而新作更能讓休傑克曼及萊恩雷諾斯兩人私下的好交情一覽無遺,觀眾也能透過大銀幕,窺探這對朋友間另一面的好激情。

《死侍與金鋼狼》締造冤家版公路電影的超級笑料

電影中的死侍狗是奪下最醜狗狗冠軍的得主。Disney

薛恩李維也透露,本片的參考藍本,其實是1980年代「不是冤家不聚首」類型的瘋狂動作喜劇,包括金獎影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)的《午夜狂奔》(Midnight Run)、笑匠巨星艾迪墨菲(Eddie Murphy)的《48小時闖天關》(Another 48 Hrs.)等多部經典雙搭檔喜劇,令本片堪稱冤家公路電影的超級英雄版。

而《X戰警》漫畫的鐵粉,絕對對於金鋼狼在《X戰警》第一集電影面世長達24年後、終於以黃色緊身衣經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂,身為鐵粉之一的薛恩李維,就說他也等了超過20年,這回到了他手上,當然不能放過這個圓夢的大好機會。

演了24年、已集滿10次飾演金鋼狼的休傑克曼也大讚,「感覺超對味,早就該穿這套了,這才是他嘛。」

《死侍與金鋼狼》誠意滿滿,絕對令觀眾大呼過癮。Disney

對於原始金鋼狼電影系列忠心耿耿的休傑克曼,雖曾信誓旦旦地說絕不再演金鋼狼,卻打破承諾於本片中回歸,但他依然先慎重其事地請示金鋼狼系列完結篇《羅根》導演詹姆士曼格(James Mangold),在獲得他的許可後才安心接演。

而且休傑克曼也嚴格要求,本片中的金鋼狼與原來系列電影中的角色毫無關聯,才能對得起已劃下完美句點的原始系列作。但即便如此,觀眾依然能在《死侍與金鋼狼》中,看見本片與《羅根》的巧妙連結,非常逗趣。

