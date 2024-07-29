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汽燃費繳納截至31日 還有671萬輛尚未繳納

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
113年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，截至29日止已有6成4車輛完成繳費，尚未繳納車輛約671萬輛。聯合報系資料照
113年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，截至29日止已有6成4車輛完成繳費，尚未繳納車輛約671萬輛。聯合報系資料照

113年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，截至29日止已有6成4車輛完成繳費，尚未繳納車輛約671萬輛，交通部提醒，繳費期限至7月31日止，若不確定是否繳費，可透過監理服務網或其APP查詢，避免重複繳納。

交通部公路局表示，民眾可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納自用汽車及機車燃料使用費，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。

公路局表示，若不確定是否已繳納汽燃費，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。尚未繳納者，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，也可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納；若有繳費證明需求，可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

另外，也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，在「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，以後就不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便。

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