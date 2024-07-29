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反對化學實驗室進駐蓮池潭 環團北上清大陳情盼改選址

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、打狗文史再興會社、台灣護樹協會以及建築師許志誠，今天包車從高雄北上至清華大學陳情。記者黃羿馨／攝影
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、打狗文史再興會社、台灣護樹協會以及建築師許志誠，今天包車從高雄北上至清華大學陳情。記者黃羿馨／攝影

高雄市有百年歷史的蓮池潭遭環團爆料，其湖岸綠地將讓給清華大學半導體學院興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，環團憂心破壞蓮池潭、柴山到半屏山之間的生態廊道，也衝擊每年有540萬遊客的觀光產業，環團今天包車北上至清大陳情，盼清大改選址。清大表示，將以維護及綠化環境的原則來規畫清華高雄校區，與高雄共榮。

蓮池潭守護聯盟、森林城市協會理事長莊傑任指出，蓮池潭是高雄市觀光產值最高的風景區，每年有540萬遊客、上百億觀光商機，市長陳其邁連任後，突然宣布蓮池潭湖岸綠地要讓給清大半導體學院興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，且將使用強酸、化學氣體，這樣的「小型晶圓廠」放在蓮池潭真的合適嗎？難保不會因為天災或意外造成汙染，衝擊環境。

莊傑任說，今年5月9日高雄市政府表示，選址過程有5塊地讓清大選擇，民間也盤點至少有11個選址，證明清大即使不要選址在蓮池潭舊左中綠地，依然可以在其他選址興建，盼清大能改選址。

對此清華大學回應，清大在高雄市政府、當地居民及高科技產業殷切邀請下到高雄設立校區，未來將與在地的公民團體攜手合作，秉持一貫愛護生態環境、永續發展的原則，來維護蓮池潭畔優美的景觀環境。

清大指出，清華大學的校本部就有成功湖、相思湖、昆明湖等3座湖，是新竹社區居民假日休閒的好去處。清華大學30年前即設立「校園景觀環境審議委員會」，由師生及職員共同參與，校內一草一木皆愛惜保護。未來高雄校區也將依同樣原則辦理。

清大表示，自從清華大學可能落腳蓮池潭畔的消息出來以後，已有許多居民、里長來清華大學新竹校本部參觀了解，對校園綠意盎然的環境十分讚賞。高雄左營區里長聯會今天還發新聞稿，肯定清華校方對維護基地老樹、綠地和景觀的用心，希望清華大學儘快進駐。清大將本著永續經營的初衷，敦親睦鄰，培育高階科技及人文學科的人才，以維護及綠化環境的原則來規畫清華高雄校區，與高雄共榮。

莊傑任說，今年5月9日高雄市政府表示，選址過程有5塊地讓清大選擇，民間也盤點至少有11個選址，證明清大即使不要選址在蓮池潭舊左中綠地，依然可以在其他選址興建，盼清大能改選址。記者黃羿馨／攝影
莊傑任說，今年5月9日高雄市政府表示，選址過程有5塊地讓清大選擇，民間也盤點至少有11個選址，證明清大即使不要選址在蓮池潭舊左中綠地，依然可以在其他選址興建，盼清大能改選址。記者黃羿馨／攝影
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會理事長莊傑任將「給清大校長高為元的公開信」遞交給清大副主任祕書邱雪蘭，盼清大設校改選址。記者黃羿馨／攝影
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會理事長莊傑任將「給清大校長高為元的公開信」遞交給清大副主任祕書邱雪蘭，盼清大設校改選址。記者黃羿馨／攝影
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、打狗文史再興會社、台灣護樹協會以及建築師許志誠，今天包車從高雄北上至清華大學陳情。記者黃羿馨／攝影
蓮池潭守護聯盟、森林城市協會、高雄市公民監督公僕行動聯盟、打狗文史再興會社、台灣護樹協會以及建築師許志誠，今天包車從高雄北上至清華大學陳情。記者黃羿馨／攝影
建築師許志誠指出，清大半導體學院將在蓮池潭興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，且將使用強酸、化學氣體。記者黃羿馨／攝影
建築師許志誠指出，清大半導體學院將在蓮池潭興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，且將使用強酸、化學氣體。記者黃羿馨／攝影

清大 清華大學 高雄市

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