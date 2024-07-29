反對化學實驗室進駐蓮池潭 環團北上清大陳情盼改選址

高雄市有百年歷史的蓮池潭遭環團爆料，其湖岸綠地將讓給清華大學半導體學院興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，環團憂心破壞蓮池潭、柴山到半屏山之間的生態廊道，也衝擊每年有540萬遊客的觀光產業，環團今天包車北上至清大陳情，盼清大改選址。清大表示，將以維護及綠化環境的原則來規畫清華高雄校區，與高雄共榮。

蓮池潭守護聯盟、森林城市協會理事長莊傑任指出，蓮池潭是高雄市觀光產值最高的風景區，每年有540萬遊客、上百億觀光商機，市長陳其邁連任後，突然宣布蓮池潭湖岸綠地要讓給清大半導體學院興建校園水泥建物與濕式化學實驗室，且將使用強酸、化學氣體，這樣的「小型晶圓廠」放在蓮池潭真的合適嗎？難保不會因為天災或意外造成汙染，衝擊環境。

莊傑任說，今年5月9日高雄市政府表示，選址過程有5塊地讓清大選擇，民間也盤點至少有11個選址，證明清大即使不要選址在蓮池潭舊左中綠地，依然可以在其他選址興建，盼清大能改選址。

對此清華大學回應，清大在高雄市政府、當地居民及高科技產業殷切邀請下到高雄設立校區，未來將與在地的公民團體攜手合作，秉持一貫愛護生態環境、永續發展的原則，來維護蓮池潭畔優美的景觀環境。

清大指出，清華大學的校本部就有成功湖、相思湖、昆明湖等3座湖，是新竹社區居民假日休閒的好去處。清華大學30年前即設立「校園景觀環境審議委員會」，由師生及職員共同參與，校內一草一木皆愛惜保護。未來高雄校區也將依同樣原則辦理。