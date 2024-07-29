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公共工程金質獎報名起跑 工程會：8月1日至31日受理推薦

中央社／ 台北29日電
行政院公共工程委員會主委陳金德今天說，第24屆公共工程金質獎自8月1日至31日受理推薦報名，歡迎各界踴躍推薦優良工程團隊及優秀工程人員參加，爭取國內工程界最高榮譽。聯合報資料照。記者邱德祥／攝影
行政院公共工程委員會主委陳金德今天說，第24屆公共工程金質獎自8月1日至31日受理推薦報名，歡迎各界踴躍推薦優良工程團隊及優秀工程人員參加，爭取國內工程界最高榮譽。聯合報資料照。記者邱德祥／攝影

行政院公共工程委員會主委陳金德今天說，第24屆公共工程金質獎自8月1日至31日受理推薦報名，歡迎各界踴躍推薦優良工程團隊及優秀工程人員參加，爭取國內工程界最高榮譽。

行政院公共工程委員會今天舉辦「工程界年度盛事金質獎報名起跑」記者會，陳金德表示，全國在建公共工程一年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都是經三級品管作業嚴格把關，層層篩選的施工品質優良案件。

陳金德指出，因應全球氣候變遷及邁向2050淨零排放目標，金質獎評審標準除施工品質優良外，也重視自然生態涵養與保育，在積極建設的同時，也應兼顧環境保護及自然生態的維護，與大自然永續共榮，為民眾創造美好生活。

陳金德進一步說明，這屆金質獎評審內容持續精進，為讓公共工程朝向永續、生態環境邁進，並強化公共工程工地人員管理，確保遵守職安規定，金質獎評審標準新增具體減碳成效、使用再生材料、植栽計畫、綠覆率、職業安全及移工管理項目。

他說，以植栽計畫、綠覆率為例，就是希望藉由公共工程來提升樹木的數量，參選工程如有植樹計畫可以酌量加分，台灣因為林木蔥綠而被稱作FORMOSA，期待從公共工程引領民間工程更重視植樹，藉此提升樹木的質與量。

工程會並說明，「公共工程金質獎」獎項、分類、報名資格及獎勵等相關規定，可至工程會全球資訊網站「工程管理」項下「公共工程金質獎」網頁查詢，歡迎優良工程團隊及優秀工程人員踴躍參加。

公共工程 永續 行政院 陳金德

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