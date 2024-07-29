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紙風車368兒童藝術工程 唐吉軻德開場加新北故事

中央社／ 台北29日電
紙風車「368兒童藝術工程計畫」自民國102年啟動，11年來巡演新北29區，8月2日及3日將分別在新北市烏來區綜合體育場及石門實驗國中舉行最終場，演出親子劇「台灣幻想曲」。圖／紙風車文教基金會提供（中央社）
紙風車「368兒童藝術工程計畫」自民國102年啟動，11年來巡演新北29區，8月2日及3日將分別在新北市烏來區綜合體育場及石門實驗國中舉行最終場，演出親子劇「台灣幻想曲」。圖／紙風車文教基金會提供（中央社）

紙風車「368兒童藝術工程計畫」自民國102年啟動，11年來巡演新北29區，8月2日及3日將在新北烏來及石門演出「台灣幻想曲」，唐吉軻德開場加演新北故事，這也是新北市最終場演出。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿表示，紙風車劇團將演出親子劇「台灣幻想曲」，由紙風車舞台要角巫婆「巫頂」做整場演出串場說故事。全劇由「唐吉軻德」開場，為了孩子的笑容，唐吉軻德宣示他的決心，帶著僕人與馬，走遍全國368個鄉鎮市區，為陪孩子踏上藝術的第一哩路而努力。

這次在新北演出，紙風車也將帶來「在地故事」聚焦新北，讓孩子更加了解自己成長的家鄉。劇情從荷蘭與西班牙人占領台灣、漳泉械鬥開始，最後帶到台灣經濟起飛，吸引外籍移民常駐。表演結合投影片段，讓孩子穿越過去與現在，瞭解新北特有的歷史與文化印記。

現場少不了深受大小朋友喜愛的「海底世界運動會」，台灣的吳郭魚、虱目魚與櫻花鉤吻鮭遇上馬里亞納海溝的深海魚，相互較勁；最後「黑光幻想曲」讓大小朋友在輕快具節奏性的音樂中，看見獨特的彩色螢光棒棒創造的神奇魔術，延伸孩子的無限想像力。

紙風車「368兒童藝術工程計畫」新北最終場將於8月2日在烏來區綜合體育場，8月3日在石門實驗國中舉行，歡迎新北市民一起共度藝術之夜。

紙風車

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