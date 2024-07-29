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燕麥奶不是奶！名醫曝真實身分 大票人點頭：沒比較健康

聯合新聞網／ 綜合報導
燕麥奶示意圖。 圖／ingimage
燕麥奶示意圖。 圖／ingimage

「燕麥奶」是什麼？相信不少人從字面上可能都會認為是奶類，不過台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿表示，燕麥奶並不是奶類，而是精緻碳水飲料，還有醫生透露燕麥奶的蛋白質、鈣含量都不高，想減重的人就不適合喝燕麥奶。

蒼藍鴿在《Threads》發文表示，燕麥奶其實不是奶，而是精緻碳水飲料，運動前、後喝沒有問題，不過如果要當早餐或點心，卻有更好的選擇。

貼文引來不少討論，「這真的是知識誤區…每次遇到客人點燕麥奶，我都會os：喝這個沒比較健康耶」、「燕麥奶就是智商稅」、「燕麥奶裡面有超多的油脂，我們印象中的燕麥是有點像碳水化合物的東西，纖維很多，但是為什麼口感可以做到類似像豆漿或者牛奶的口感呢？因為放入大量的油脂」、「以前就想說燕麥是碳水化合物，變液體一樣是碳水化合物啊，本質不會因固體變液體改變，而且燕麥奶超容易升醣」、「雖然知道燕麥奶其實跟健康、減重搭不上任何關係，可是…真的很好喝耶」。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜也曾在臉書表示，不少人都認為燕麥奶比較健康，所以會用來取代豆漿、牛奶，但是燕麥奶屬全榖雜糧類，主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量比豆漿低，鈣含量也遠低於牛奶，「除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶」。

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