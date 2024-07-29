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國史館台灣文獻館特展傳爭議 館方這樣說：30日起暫停開放

中央社／ 南投29日電
國史館台灣文獻館「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，遭質疑展品真偽、以爭議特展「慶祝新總統就職」；館方表示其非主辦，且與祝賀新總統就職無關，明天起暫停開放。圖／截自國史館台灣文獻館網站
國史館台灣文獻館「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，遭質疑展品真偽、以爭議特展「慶祝新總統就職」；館方表示其非主辦，且與祝賀新總統就職無關，明天起暫停開放。圖／截自國史館台灣文獻館網站

國史館台灣文獻館「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，遭質疑展品真偽、以爭議特展「慶祝新總統就職」；館方表示其非主辦，且與祝賀新總統就職無關，明天起暫停開放。

典藏雜誌社長簡秀枝昨天在臉書（Facebook）發文，質疑國史館台灣文獻館容許龐大爭議性作品公開展出，前館長還曾為此展覽畫冊書寫序文稱「慶祝新總統就職」。

國史館台灣文獻館昨天發表聲明，此特展是由美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會主辦，展期為7月6日至8月4日，「本館僅租借場地收取租金，既非本館主辦，更與祝賀新總統就職無關」。

館方23日已與民進黨立委吳思瑤辦公室及相關藝文界召開會議討論，目前已拍照存證進行後續處理。

國史館台灣文獻館表示，為嚴謹慎重，已重新研擬特展室申請使用規範，建立完備審查機制，未來申請展將依審查機制召開審查會議，邀集相關領域專家學者進行審查，通過後才可借用場地展出，避免類似案件再發生。

由於展覽尚有爭議，國史館台灣文獻館今天表示，此特展明天起暫停開放。

國史館 文物 機制

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