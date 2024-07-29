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第三屆500Young／音樂經紀人嚴敏獲「永豐特別獎」 總經理朱士廷期待更多年輕人在世界發光
由質感青年媒體「500輯」主辦，支持青年共創美好生活的「永豐金控」共同主辦的第三屆「500Young」 頒獎典禮上，永豐金控將今年「永豐特別獎」頒發給創辦Taiwanese Waves的音樂經紀人嚴敏，她協助9m88、落日飛車、大象體操等新生代音樂人登上國際舞台。永豐金控總經理朱士廷讚賞「期待可以看到更多台灣年輕人在世界各地的舞台發光發亮。」
朱士廷致詞時指出，永豐特別獎是從所有得獎者中，尋找最具有共同理念的得主，其中嚴敏「翻轉」固有思維，讓台灣音樂人能夠站上國際舞台，並積極「串連」各方，包括台灣與紐約，以及不同團隊，一起創造台灣音樂人在國際上的發光發熱的平台，與永豐金控的「翻轉金融，共創美好未來」品牌理念相互呼應。
一位好的經紀人所扮演的角色，其實跟金融體系做的事一樣，都在於「看見潛質，資源串連，為他人賦能及提升價值」。永豐致力於讓金融服務可以成為青年世代的重要後盾，也期待可以看到更多台灣年輕人在世界各地的舞台發光發亮。
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