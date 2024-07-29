遠見民調：84.5％民眾認為頻繁跳電就是缺電 逾6成挺核電

今年第二季以來，台灣跳電事件頻傳，民眾對缺電疑慮升高，遠見發起「台灣能源轉型大調查」，有高達84.5％的民眾認為近期頻繁跳電，就是「缺電」。

7月底核三廠一號機停機，明年核三廠二號機也將停機，台灣將正式步入「非核」時代，而近幾個月來，和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲等意見領袖，陸續發表「核能不是敵人，地球暖化才是」等言論，呼籲台灣應重新思考核能選項。

遠見在7月8日～17日期間採取網路民調，回收1301份有效問卷，除了超過8成民眾認為頻繁跳電就是缺電，也有42.9％認為「電網／電纜等設備老舊」是跳電的主因，再交叉分析政黨立場，表示自己屬泛綠立場者，有36.9％認為跳電議題發酵，是因為媒體報導過於頻繁。

遠見表示，此次調查也詢問，「核三廠一號機在7月底停機除役，是否擔心缺電危機？」結果有高達91.8％民眾擔心，且逾七成表示非常擔心；而問到「近期AI產業大爆發，需要大量能源來營運」，更有高達93.3％民眾擔憂缺電，且約73％非常擔心，代表AI產業發展也引發高度的缺電焦慮。

遠見指出，整體而言，台灣未來若出現缺電危機，91.3％認為政府政策規劃有問題，能源結構不當，另有79.6％指高耗能產業用電需求過大，呼應民眾對AI產業耗電的憂慮；同時，也有57.6％表示未來缺電主因之一，是台電電力調度與養護失靈，另有31.4％則指「台灣電價低使民眾用電較無感」，而容易浪費電力、導致缺電。

但對於核能的態度，有64.8％的民眾認需更著重發展核電；70.5％力挺童子賢能源黃金比例「核能、綠能各三成」

其中，在64.8％贊成發展核能者，有高達86％表示「重啟核四」，也有高達82％贊同核二核三廠延役，以及82%認為應該引進新型核能來取代現有核能，例如小型模組化反應爐SMR，或童子賢曾提及的OL3新型核電廠。

過去幾年來政府積極發展綠電，一方面呼應全球氣候變遷的淨零壓力，一方面補核能退場後的電源不足。政府原定2025年達到綠電比例20%的目標，目前也將目標延至2026年。

遠見表示，在問到台灣發展綠電可能會遇到哪些挑戰時，在可複選的情況下，近七成民眾認為，目前綠電交易市場不夠健全透明，易被大企業壟斷；另有68.9％表示官商勾結的弊案太多，顯然台南88槍擊案等光電弊案的負面觀感深植人心。也有民眾指出綠能發展具有先天的困境，例如綠能需要特定自然條件，間歇性供應不穩（56.7％）、綠電基礎建設不夠（45.7％）、儲能技術不夠普及（41.5％），顯示民眾對於台灣綠電發展仍缺乏信心。