台中光田醫院門診水痘病例增 醫：和勞工住宿舍群聚有關

台中市光田綜合醫院大甲院區感染科醫師陳俊志說，近期在門診亦接獲不少成人水痘個案，且病情都不輕，提醒民眾留意，也呼籲未感染過水痘的民眾補打疫苗，另外亦建議患者注意隔離防護，才能減低傳染機率。

陳俊志說，入夏後登革熱或COVID-19疫情都有升高趨勢，然而除此之外，也提醒民眾多留意水痘的預防與隔離。因為，水痘雖然並不致命，多數人在2至3周內痊癒，但因為傳染力高，可經由皮膚接觸、飛沫或空氣傳染，只要有機會接觸到水痘患者，感染機率就會大增。

他說，水痘原本好發於冬季或早春，案例之所以增加，疑因附近工廠林立，且都配有4至6人一間的員工宿舍，只要有一人感染水痘，幾乎全員中獎，患者通常會出現發燒和痕癢的紅疹。

水痘的潛伏期長達2至3周，常找不出「源頭」在哪，往往都是第一人開始出現疹子之後，身邊的人也已陸續感染。而且，宿舍同吃同住，防護不易，還有患者以為水痘開始結痂，就認為沒有感染力，殊不知水痘要至最後一顆痘子都結痂，傳染力才會消失，因而忽略隔離導致案例增加。

陳俊志說，這波感染多以20歲以上的成人為主，推測因民眾雖然都在小時候打過疫苗，但10幾年後都已失去效力，因此在這波疫情中成年人特別多，而且也特別嚴重，反而是孩童都有疫苗保護，案例較少見。

他提醒，別忘了水痘這個「老朋友」，防治的最好辦法，還是接種疫苗。因此他提醒民眾可檢視自身狀況補打，尤其準備懷孕的婦女，要避免感染，以防造成新生兒異常缺陷問題。糖尿病或腫瘤等免疫力較差的患者，也要做好防護，減少疾病帶來的併發症。

而且，罹患水痘的民眾，除了在傳染期間盡量在家隔離，若需外出就醫，也要穿上長袖衣褲避免傳染他人，才能減少病毒傳播。