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水放隔夜除氯更好喝？ 醫師提醒：隔夜水恐怕對身體造成隱患

聯合新聞網／ 綜合報導
水是人體的主要成分，每個人平均一天都需要攝取1500-2000毫升的水。示意圖／Ingimage
水是人體的主要成分，每個人平均一天都需要攝取1500-2000毫升的水。示意圖／Ingimage

水是人體的主要成分，每個人平均一天都需要攝取1500-2000毫升的水。有人習慣將剩下的水放到隔天再繼續喝，就有網友討論隔夜的水真有這麼好喝嗎？對此，醫師提醒「隔夜水恐怕對身體造成隱患」。

一名網友在PTT上發文討論，自己觀看日本輕小說，裡面的女主角認為隔夜的水道水是極品，不只因為在管道裡放涼溫度恰當，還因為放一晚氯含量較少，口感最佳，稱隔夜水是「全校喝起來最棒的水道水」。讓原PO忍不住發文提問「隔夜的水道水跟當日的比真的有那麼好喝嗎？」

文章一出引起不少回應，網友們紛紛留言回覆「台灣的你會拉肚子」、「問就是都不要，永遠不要相信生飲水，貪個方便而已」、「台北的水出淨水廠可以生飲，但是經過管線和水塔就不知道了」、「水管隔夜水含鉛量會比較高，水杯隔夜水…要注意有沒有小強跟你共享」。

也有網友認為，不管是隔夜水還是水道水都不要喝比較好，「水經過這麼長的水管輸送，流動的都不知道含多少生菌了，放隔夜是在挑戰腸胃強度嗎？」、「你還是去100塊錢掛號問醫生比較快」。

4種超NG的水千萬不要喝

三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻醫師曾發文表示，喝水是很重要的事情，但若喝錯了也可能導致「死亡」，因此他列出4種水提醒大家「千萬別喝」。

1.飲用山泉水

山泉水看似清甜好喝，卻無法確定源頭是否遭受污染，水中可能含有細菌、寄生蟲卵或水蛭幼蟲。

2.瓶裝水曝曬

夏天將水置放在車內長時間曝曬烘烤，溫度可能高達70度，而瓶裝水經過長時間曝曬，高溫容易溶出塑膠瓶的化學物質，對人體造成危害。

3.水放過夜或多天

開封直接對嘴喝的瓶裝水或是杯水，口中的細菌會在水中快速繁殖，建議早上直接換新的一杯。

4.長時間運動後突然大量喝水

長時間運動如馬拉松、鐵人三項後，身體已經流很多汗有點脫水，此時立刻大量進水而不補充鹽分的話，容易造成「慢性水中毒」，嚴重的話可能會突然昏倒，極端情況下有機會致死。

而環保署也曾發布新聞稿，教大家如何降低自來水中之餘氯及三鹵甲烷含量，即採取煮沸方式就可大幅降低氯含量。

地下水 醫生

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