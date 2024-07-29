行李延遲桃勤認出包 學者：善用ADIP更新資訊

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，目前負責處理行李的桃園勤務公司出面道歉，承諾會加強特殊天候人力調配。學者表示，可即時在ADIP平台分享最新資訊，讓第一線人員更早得到資訊並提供給旅客了解。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，颱風影響期間的輸運本身就充滿不確定性，一旦在某一個時間點發生延遲，各單位間的資訊傳遞與確認，往往也因為資訊量太多而無法全面理解問題所在。

盧衍良說，第一線人員並非不想如實陳述，而是其本身所知有限，各國機場每年也會有許多延遲事件，但絕大多數旅客多能諒解，在台灣反而偶會發生激烈爭端，或許在搭機相關的科普宣導仍可加強。

長榮大學運管系副教授黃泰林指出，桃園機場有建立「機場數位資訊整合平台（Airport Digital Integration Platform，ADIP）」，透過該平台可讓各家航空業者分享資訊。

黃泰林說，如果橫向聯繫有問題，或是臨時出現異常狀況，應善用該平台把資訊傳遞，讓第一線人員可以盡快得到資訊，並主動提供給旅客了解，這樣地勤人員就不用下跪道歉，也較能安撫旅客的不滿。