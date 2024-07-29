快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大雲林分院生殖中心逾百試管寶寶回娘家 重症、罕病求子不是夢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，36歲的許小姐（右）因腦下垂體腫瘤無法分泌賀爾蒙，2度透過生殖技術獲得一對兒女。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，36歲的許小姐（右）因腦下垂體腫瘤無法分泌賀爾蒙，2度透過生殖技術獲得一對兒女。記者陳雅玲／攝影

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，甚至成功協助多位因癌症治療後不孕的患者如願擁有自己的孩子，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。

台大雲林分院2017年成立婦幼醫學中心後，有感雲林縣的夫妻經常需奔波於外地，諮詢不孕症問題及進行人工生殖療程，毅然投入近千萬元成立生殖醫學中心，並配合中央和地方政府的人工生殖補助，讓雲林縣的不孕症夫妻可以就近治療回診，目前已孕育出逾百位試管寶寶。

婦產部主任黃楚珺表示，生殖中心除進行一般婦科試管嬰兒外，也與泌尿部合作，可無精症男性病患同日進行取精手術，合併進行試管嬰兒；若有家族遺傳性單基因疾病或染色體轉位等異常狀況，也會進行遺傳諮詢，接著就可進行胚胎切片和胚胎著床前基因診斷，並將正常胚胎植入體內；近年有不少年輕癌症病人，在接受癌症治療後面臨不孕的問題，也能協助在癌症治療前接受生育保存或是癌症治療後的試管嬰兒療程。

今年38歲的吳小姐，結婚第7年仍無法受孕，檢查後發現兩側輸卵管阻塞，後來透過試管嬰兒生殖技術，喜獲雙胞胎，小朋友已滿3歲。

36歲的許小姐因腦下垂體腫瘤無法分泌賀爾蒙，無法自然受孕，結婚後第一年透過試管嬰兒生殖技術，生下兒子，後又再透過試管生下女兒，她說，雖然照顧2個孩子很累、生活忙碌，但能陪伴孩子成長，非常開心。

院長馬惠明說，雲林分院生殖中心在病人面臨重症或罕病的關卡，仍願意承擔重任，幫助病友完成求子的願望，今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」，且8月起團隊將加入賴祈廷醫師和蔡奇桓醫師，幫助更多不孕家庭實現生育夢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，台大雲林分院有設立生殖中心，可提供試管嬰兒、凍卵等優質服務，是縣府推動好孕措施的夥伴及後援，雲林縣自2020年開始，補助不孕夫妻施行人工生殖（試管嬰兒）技術費用，截至今年5月底，有319例申請，成功的有162例，成功率超過五成，除配合衛福部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案外，凡設籍雲林的民眾，只要治療費用超出該署補助者，皆可再申請縣府的加碼補助，最高3萬元。

曾春美表示，縣府補助人工生殖（試管嬰兒）、凍卵補助、第一孕期母血唐氏症篩檢、孕期羊膜穿刺檢查及婚後孕前健康檢查補助，一直到孩子出生的生育津貼加碼，一路照顧，希望讓雲林縣青年朋友勇於結婚、生子，讓大家能在友善生育、教養環境中孕育下一代。

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。記者陳雅玲／攝影

癌症治療 試管嬰兒 雲林

延伸閱讀

凱米颱風重創南台灣 雲林縣已160所學校通報災損

56歲席琳狄翁奧運開幕華麗復出！獻唱法傳奇女伶名曲 自爆罹罕病「僵硬人症候群」導致肌肉痙攣

席琳狄翁罹罕病近3年首度開唱 傳領6千萬酬勞真相曝光

李佳穎試管懷孕戒愛好 憂子癇前症吃得很節制：超老派傳統媽媽就是我

相關新聞

午後雷雨來了！9縣市大雨特報下到晚上

午後雷陣雨來了，中央氣象署下午13時25分針對新竹及中南部等共9縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

航班大亂地勤下跪 桃勤道歉：加強橫向溝通、人力調度

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，據傳...

一次性塑膠飲料杯9月全國不再提供 每年可減少7.9億杯

一次用飲料杯限制使用對象及實施方式2022年7月1日正式實施以來，截至目前全台已有21縣市不提供一次性的塑膠飲料杯，並將...

地瓜葉、大陸妹產地價格翻倍漲到近百元 菜價回穩恐要等半個月

受凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，價格較前二天略為下滑西螺果菜市場今天交易平均價格每公斤約51元，因復耕需要時間，...

未來1周先有雨後轉晴 全台明防大雨、周三變天水氣減少

明天起受到低氣壓影響，全台慎防大雨。中央氣象署預報員劉宇其表示，明後2天台灣受到低氣壓影響，全台都有大雨發生機會，周三起...

行李延遲桃勤認出包 學者：善用ADIP更新資訊

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。