台大雲林分院生殖中心逾百試管寶寶回娘家 重症、罕病求子不是夢

台大醫院雲林分院生殖醫學中心成立6周年，已孕育逾100位試管寶寶出生，甚至成功協助多位因癌症治療後不孕的患者如願擁有自己的孩子，今邀試管寶寶及家長回娘家，與醫師們同樂。

台大雲林分院2017年成立婦幼醫學中心後，有感雲林縣的夫妻經常需奔波於外地，諮詢不孕症問題及進行人工生殖療程，毅然投入近千萬元成立生殖醫學中心，並配合中央和地方政府的人工生殖補助，讓雲林縣的不孕症夫妻可以就近治療回診，目前已孕育出逾百位試管寶寶。

婦產部主任黃楚珺表示，生殖中心除進行一般婦科試管嬰兒外，也與泌尿部合作，可無精症男性病患同日進行取精手術，合併進行試管嬰兒；若有家族遺傳性單基因疾病或染色體轉位等異常狀況，也會進行遺傳諮詢，接著就可進行胚胎切片和胚胎著床前基因診斷，並將正常胚胎植入體內；近年有不少年輕癌症病人，在接受癌症治療後面臨不孕的問題，也能協助在癌症治療前接受生育保存或是癌症治療後的試管嬰兒療程。

今年38歲的吳小姐，結婚第7年仍無法受孕，檢查後發現兩側輸卵管阻塞，後來透過試管嬰兒生殖技術，喜獲雙胞胎，小朋友已滿3歲。

36歲的許小姐因腦下垂體腫瘤無法分泌賀爾蒙，無法自然受孕，結婚後第一年透過試管嬰兒生殖技術，生下兒子，後又再透過試管生下女兒，她說，雖然照顧2個孩子很累、生活忙碌，但能陪伴孩子成長，非常開心。

院長馬惠明說，雲林分院生殖中心在病人面臨重症或罕病的關卡，仍願意承擔重任，幫助病友完成求子的願望，今年再次通過「人工生殖施術機構評鑑」，且8月起團隊將加入賴祈廷醫師和蔡奇桓醫師，幫助更多不孕家庭實現生育夢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，台大雲林分院有設立生殖中心，可提供試管嬰兒、凍卵等優質服務，是縣府推動好孕措施的夥伴及後援，雲林縣自2020年開始，補助不孕夫妻施行人工生殖（試管嬰兒）技術費用，截至今年5月底，有319例申請，成功的有162例，成功率超過五成，除配合衛福部國民健康署體外授精人工生殖技術補助方案外，凡設籍雲林的民眾，只要治療費用超出該署補助者，皆可再申請縣府的加碼補助，最高3萬元。