航班大亂地勤下跪 桃勤道歉：加強橫向溝通、人力調度

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，據傳華航董事長謝世謙今與桃勤及相關單位開會，討論未來因應作法。桃勤否認並無相關會議，但強調未來會加強橫向溝通、特殊天候人力調配及旅客宣導。

華航CI153班機原訂25日下午2時從大阪起飛班機，因受凱米颱風影響延後至26日凌晨，抵台後旅客又等了3個小時行李，不僅遲未等到行李，甚至較慢抵達的航班都取得行李，因此引發怒氣飆罵地勤人員，地勤人員不堪壓力下跪道歉。

桃勤公司今表示，疫情期間桃勤約有2400名人力，疫情期間均無資遣員工，目前甚至增至2650名員工，現在雖無缺乏人力，但因應廉價航空航班增加，因此仍持續招聘中；每日白天可處理航班量為300架、大夜班人力為50名，凌晨2點前可處理量能為13架。

針對26日凌晨旅客在桃園機場等待行李的異常情況，桃勤公司表示，當時受到凱米颱風影響導致航班頻繁異動，各航班在25日午間起率續離場，又在26日凌晨密集抵達。統計凌晨1至3時總計有22架客機、2家貨機，共24架飛機，較上周五（19日）同時段超出近1倍。

桃勤公司指出，平時大夜班人力為50名，雖已就颱風影響航班動態提前部署作業人力，將大夜班人力從50人增加到70人，並安排現場人員加班完成作業，但因夜間天候不佳且同時段航班過於密集抵達，人力派遣有限，導致運送作業延誤，影響航班約8班。

桃勤公司也說明作業程序，會先依照航機地勤作業時限（該航機後續是否還有飛行任務），再來才是航機到場順序；旅客反映較早抵達卻較慢拿到行李，可能是後面抵達的航班後續還有飛行任務，所以排序上會優先調度處理。

另有人質疑為何不提供行李後送服務，桃勤公司表示，旅客確實可以申請行李後送，其費用桃勤公司也可以全權負責，但因行李後送並非隔天送達，且旅客大多希望當下就拿到行李，加上26日凌晨當下人力為因應太過密集的航班已不足，恐尚無人力協助旅客填寫、進行行李後送程序。

桃勤公司表示，疫情前旅客、行李數量超過桃機一、二航廈負荷量，旅客等1至2小時行李均為常態，這次是因颱風影響導致原本25日下午就該起飛的航班延誤到26日凌晨，旅客抵台後又等了3小時行李，才引發事件。

桃勤公司表示，對於行李異常事件造成旅客久候及航空公司不便，深表歉意，後續將檢討改進內部橫向溝通、特殊天候的人力調配，並依SOP及時妥適處理；至於傳華航董座今與桃勤及相關單位開會討論，桃勤公司表示，並無此事，今天並沒有相關會議。