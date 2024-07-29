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高雄機場疑有無人機光點 巡查未發現延誤4航班

中央社／ 高雄29日電

高雄國際航空站今天表示，虎航8279航班昨日回報塔台，進場時目視到不明白色光點，疑為無人機，經巡查，未發現無人機及任何光點，航站恢復正常起降；此次總計造成4航班延誤。

高雄國際航空站今天發布訊息指出，昨天晚上10時20分，虎航8279回報塔台，於進場時，目視白色光點從下方由東向西通過。近場台隨即引導進場航機在場外盤旋待命，航站通知航警請場外派出所到09跑道頭周圍區域查看。

高雄國際航空站表示，場面席航務員回報經巡視空側後，場外目視無任何光點，且無人機辦公室亦無偵測到任何訊號。晚間10時48分，近場台再次來電，航站回報已可正常起降。晚間11時13分，小港派出所回報無目視無人機相關物體。

高雄國際航空站表示，總計造成4航班延誤。航空站並呼籲民眾不要在機場四周管制範圍內釋放有礙飛航安全物體，以免危害飛航安全，也會面臨新台幣30萬到150萬罰鍰。

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