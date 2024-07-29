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地瓜葉、大陸妹產地價格翻倍漲到近百元 菜價回穩恐要等半個月

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩。記者陳雅玲／攝影
受凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，價格較前二天略為下滑西螺果菜市場今天交易平均價格每公斤約51元，因復耕需要時間，預估要半個月後菜價才會平穩。二崙鄉農會表示，產地災後蔬菜採收不易，大陸妹、地瓜葉等蔬菜價格都翻倍上漲，產地價每公斤都已近百元，品質較好的甚至破百元。

西螺果菜市場今天到貨量約800噸，平均交易價格每公斤約51元，董事長蔡德福表示，相較於27日每公斤53元，價格略有下跌，主要是現在採收的蔬菜多少都受到水傷，賣相不佳，間接影響菜價。

因山區道路多處坍方，運輸不易，山區高麗菜今天到貨量僅30噸，每公斤約50元，蔡德福表示，颱風造成蔬菜產地嚴重農損，復耕尚須2周時間，預估菜價要半個月後才能回穩。

斗六市洪姓菜販表示，各類蔬菜相較颱風前都上漲，高麗菜一台斤50元漲到70元，另外，大陸妹60元漲到150元，地瓜葉35元漲到100元，價格翻倍。

二崙鄉農會表示，產地災後蔬菜採收不易，大陸妹、地瓜葉等蔬菜價格都翻倍上漲，產地價每公斤都已近百元，品質較好的甚至破百元。

颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩，其中地瓜葉採收不易，價格翻倍上漲。記者陳雅玲／攝影
颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩，其中地瓜葉採收不易，價格翻倍上漲。記者陳雅玲／攝影
颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩，其中地瓜葉採收不易，價格翻倍上漲。記者陳雅玲／攝影
颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，預估要半個月後菜價才會平穩，其中地瓜葉採收不易，價格翻倍上漲。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風 災後 菜價

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