地瓜葉、大陸妹產地價格翻倍漲到近百元 菜價回穩恐要等半個月
受凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，價格較前二天略為下滑西螺果菜市場今天交易平均價格每公斤約51元，因復耕需要時間，預估要半個月後菜價才會平穩。二崙鄉農會表示，產地災後蔬菜採收不易，大陸妹、地瓜葉等蔬菜價格都翻倍上漲，產地價每公斤都已近百元，品質較好的甚至破百元。
西螺果菜市場今天到貨量約800噸，平均交易價格每公斤約51元，董事長蔡德福表示，相較於27日每公斤53元，價格略有下跌，主要是現在採收的蔬菜多少都受到水傷，賣相不佳，間接影響菜價。
因山區道路多處坍方，運輸不易，山區高麗菜今天到貨量僅30噸，每公斤約50元，蔡德福表示，颱風造成蔬菜產地嚴重農損，復耕尚須2周時間，預估菜價要半個月後才能回穩。
斗六市洪姓菜販表示，各類蔬菜相較颱風前都上漲，高麗菜一台斤50元漲到70元，另外，大陸妹60元漲到150元，地瓜葉35元漲到100元，價格翻倍。
二崙鄉農會表示，產地災後蔬菜採收不易，大陸妹、地瓜葉等蔬菜價格都翻倍上漲，產地價每公斤都已近百元，品質較好的甚至破百元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言