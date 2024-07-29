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平抑菜價！全聯雙北推11款蔬菜優惠 家樂福同步推平價高麗菜專區

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至8月5日全台家樂福量販、超市同步開賣「平價有機高麗菜」，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，也是家樂福微笑小農的合作農民，每粒109元。圖／家樂福提供
即日起至8月5日全台家樂福量販、超市同步開賣「平價有機高麗菜」，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，也是家樂福微笑小農的合作農民，每粒109元。圖／家樂福提供

受凱米颱風影響，中南部豪雨衝擊蔬菜收成，這幾天上市場買菜的民眾肯定都被飆漲的菜價嚇到。全聯、家樂福發揮通路力量，配合政府蔬菜平價措施，推出多款蔬菜優惠，照顧消費者荷包。

全聯即日起至8月2日配合台北市政府市場處啟動蔬菜平價措施，於北農供應的229間雙北門市推出11款蔬菜限定優惠，優惠商品包括裸賣葉菜單把特價29元，馬鈴薯原價45元、特價39元；鮮香菇原價65元、特價58元；履歷紅蘿蔔原價38元、優惠價20元；進口蔬菜則有日本山藥原價198元、特價148元，現省50元；進口洋蔥原價45元、特惠價39元；進口白蘿蔔原價38元、優惠價29元；另有進口洋蔥單粒原價19元、2粒特價32元；韓國大白菜原價88元、優惠價78元；進口青花菜原價55元、特價42元；美國西洋芹菜原價88元、特價79元，總計11款蔬菜約78噸貨量。全聯另配合農糧署平價蔬菜措施，即日起至8月5日於全台門市供應單顆特價75元以下的進口高麗菜、單顆110元以下的國產高麗菜，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。

家樂福同樣與農業部農糧署合作推出「平價有機高麗菜專區」，即日起至8月5日全台家樂福量販＆超市同步開賣，產地來自雲林由農業部農糧署輔導，也是家樂福微笑小農的合作農民，外型漂亮且葉片飽滿整粒厚大，每粒109元，每天全台上架1萬顆，總進貨量約45噸。

家樂福「微笑小農」7月29日推優惠，家樂福BIO有幾櫛瓜，每盒約500克，特惠99元，產地來自桃園，耕作農友涼書鳴先生，對自然與土地熱情的農業素人，轉換跑道投入農業生產。曾連續兩年小番茄品質冠軍，並獲選第一屆百大青農，為成功轉型的農業「專業職人」。產銷履歷蒜頭，每袋約300克，特惠79元，產地來自雲林，耕作農友吳智緯先生，年輕返鄉種植蒜頭，推廣安全用藥及每批蒜頭可追溯性，同時保護土地和生態環境，獨特的辛辣風味廣受顧客喜愛。有機綠保馬鈴薯，每包約400克，特惠49元買1送1。

家樂福BIO有幾櫛瓜，每盒約500克，特惠99元。圖／家樂福提供
家樂福BIO有幾櫛瓜，每盒約500克，特惠99元。圖／家樂福提供
進口青花菜原價55元、特價42元。圖／全聯福利中心提供
進口青花菜原價55元、特價42元。圖／全聯福利中心提供
日本山藥原價198元，特價148元，現省50元。圖／全聯福利中心提供
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家樂福 蒜頭 農糧署

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