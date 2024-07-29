快訊

台股開高走低…漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

大學分科測驗成績公布！分發入學名額較去年少5千人 3科25級分可填志願

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

出國捐卵旅行團廣告猖獗 國健署：恐觸法

中央社／ 台北29日電

社群網路平台近年頻傳打著「出國旅遊兼捐卵賺取營養金」口號的廣告，吸引想趁暑假旅行、打工賺錢的年輕族群，國健署提醒，這類招攬不僅不符合台灣規定，更可能觸犯國外法律。

當晚婚晚育成為全球趨勢，不孕是許多國家共同面臨難題，高齡或其他因素無法自然生育夫婦，可能需要接受他人捐贈精子或卵子，進行人工生殖，才能一圓求子女的夢，「捐卵」起源于善念，但難免成為不肖商人圖利手段，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒捐卵注意事項。

依「人工生殖法」規定，男性20歲以上，未滿50歲；女性20歲以上，未滿40歲，經人工生殖機構檢查及評估適合捐贈、未曾捐贈，或曾捐贈卻無活產，再加上未儲存者，可無償捐贈精子或卵子，營養費不會依卵子數計價。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼告訴中央社記者，近年捐卵宣傳形式花招百出，招攬民眾出國捐卵賺取營養金，招攬內容大肆宣揚順道旅遊，還可賺高額營養金，或分享個人經驗，行招攬仲介之實，民眾若發現有疑慮內容可檢舉，當地衛生局將釐清是否違反醫療廣告或人工生殖法開罰。

蔡維誼提醒，不同國家地區的捐卵規則不一，民眾應事先瞭解、遵守當地法令規範，以免在不知情狀況下觸法。以赴中國捐卵為例，當地禁止任何組織或個人，以任何形式募集捐卵者進行商業化的捐卵行為，因此赴中國捐卵是違反當地法律行為。

另外，蔡維誼也提到，據近年觀察，不少台灣捐卵民眾可能是赴美國執行，提醒有意願到美國捐卵的民眾，依規定應持醫療簽證進入美國，倘若持旅遊簽證卻從事醫療或工作，一樣是違法的行為。

蔡維誼說，捐卵應充分瞭解相關風險，需使用排卵針劑和藥物與接受侵入性取卵手術，可能有注射藥物引發的局部不適感或過敏反應、誘導排卵導致的卵巢過度反應症候群、取卵手術與麻醉藥物的風險等。民眾在捐卵前應先與醫師充分溝通，了解相關可能的副作用及風險。

出國旅遊 美國 風險

延伸閱讀

消除C肝論壇／吳昭軍：今年推5大補助，提升院所篩檢意願

不想成為肝癌候選人！國健署提供篩檢 符合條件就免費

旅遊YTR「小象愛出門」違法招攬旅行團挨罰3萬 她打官司喊冤結果曝光

抽菸傷財傷身！國健署教你顧荷包 算出戒菸節省多少錢

相關新聞

午後雷雨來了！9縣市大雨特報下到晚上

午後雷陣雨來了，中央氣象署下午13時25分針對新竹及中南部等共9縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

航班大亂地勤下跪 桃勤道歉：加強橫向溝通、人力調度

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，據傳...

一次性塑膠飲料杯9月全國不再提供 每年可減少7.9億杯

一次用飲料杯限制使用對象及實施方式2022年7月1日正式實施以來，截至目前全台已有21縣市不提供一次性的塑膠飲料杯，並將...

地瓜葉、大陸妹產地價格翻倍漲到近百元 菜價回穩恐要等半個月

受凱米颱風重創，雲林縣蔬菜產地水傷嚴重，價格較前二天略為下滑西螺果菜市場今天交易平均價格每公斤約51元，因復耕需要時間，...

未來1周先有雨後轉晴 全台明防大雨、周三變天水氣減少

明天起受到低氣壓影響，全台慎防大雨。中央氣象署預報員劉宇其表示，明後2天台灣受到低氣壓影響，全台都有大雨發生機會，周三起...

行李延遲桃勤認出包 學者：善用ADIP更新資訊

華航25日班機受凱米颱風影響延後，加上桃園航勤處理行李延遲太久，旅客不耐久候飆罵華航地勤，導致地勤人員下跪道歉事件，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。