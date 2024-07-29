出國捐卵旅行團廣告猖獗 國健署：恐觸法

社群網路平台近年頻傳打著「出國旅遊兼捐卵賺取營養金」口號的廣告，吸引想趁暑假旅行、打工賺錢的年輕族群，國健署提醒，這類招攬不僅不符合台灣規定，更可能觸犯國外法律。

當晚婚晚育成為全球趨勢，不孕是許多國家共同面臨難題，高齡或其他因素無法自然生育夫婦，可能需要接受他人捐贈精子或卵子，進行人工生殖，才能一圓求子女的夢，「捐卵」起源于善念，但難免成為不肖商人圖利手段，衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿提醒捐卵注意事項。

依「人工生殖法」規定，男性20歲以上，未滿50歲；女性20歲以上，未滿40歲，經人工生殖機構檢查及評估適合捐贈、未曾捐贈，或曾捐贈卻無活產，再加上未儲存者，可無償捐贈精子或卵子，營養費不會依卵子數計價。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼告訴中央社記者，近年捐卵宣傳形式花招百出，招攬民眾出國捐卵賺取營養金，招攬內容大肆宣揚順道旅遊，還可賺高額營養金，或分享個人經驗，行招攬仲介之實，民眾若發現有疑慮內容可檢舉，當地衛生局將釐清是否違反醫療廣告或人工生殖法開罰。

蔡維誼提醒，不同國家地區的捐卵規則不一，民眾應事先瞭解、遵守當地法令規範，以免在不知情狀況下觸法。以赴中國捐卵為例，當地禁止任何組織或個人，以任何形式募集捐卵者進行商業化的捐卵行為，因此赴中國捐卵是違反當地法律行為。

另外，蔡維誼也提到，據近年觀察，不少台灣捐卵民眾可能是赴美國執行，提醒有意願到美國捐卵的民眾，依規定應持醫療簽證進入美國，倘若持旅遊簽證卻從事醫療或工作，一樣是違法的行為。

蔡維誼說，捐卵應充分瞭解相關風險，需使用排卵針劑和藥物與接受侵入性取卵手術，可能有注射藥物引發的局部不適感或過敏反應、誘導排卵導致的卵巢過度反應症候群、取卵手術與麻醉藥物的風險等。民眾在捐卵前應先與醫師充分溝通，了解相關可能的副作用及風險。