不抽菸不下廚也得肺癌 無家族史、不抽菸也要篩檢

明明沒有抽菸，為什麼還會得肺癌？一名39歲女性，不抽菸、少下廚，平常搭乘捷運上下班，生活及飲食習慣尚佳，卻被診斷出毛玻璃狀小結節。聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，國人罹患肺癌與空汙、油煙有關，二手菸亦會增加肺癌風險，建議無家族史、不抽菸的民眾也要進行肺癌相關篩檢。

近年來，台灣罹患肺癌的人數比例居高不下，其中有將近七成為肺腺癌。在肺腺癌患者中，女性有90%以上不抽菸、男性有40%左右不抽菸。排除抽菸、二手菸因素，還有其他內在基因變異或外在環境因素而導致肺癌。例如，許多研究傾向於亞洲女性基因可能容易受影響產生變異。

另外，台大公衛研究團隊研究發現，長期暴露於高濃度PM2.5與國人罹患肺腺癌相關。世界衛生組織（WHO）已將PM2.5訂為一級致癌物，蔡哲龍提醒，居住在嚴重空汙地區的民眾，應將肺癌篩檢列為健康維護項目，而且定期的追蹤更是重要。

以這名39歲女性為例，蔡哲龍說，該個案健檢時檢出5mm毛玻璃狀結節，持續追蹤掌握病況變化，一年後轉診至醫院進行手術切除。術後病理切片診斷為肺腺癌，屬於第一期早期，術後恢復良好，日常活動與一般人無異。

蔡哲龍提到，臨床上常見患者在第一次透過低劑量肺部電腦斷層掃描，檢出小於6mm的小結節，卻忽略了後續追蹤與定期篩檢，甚至長達三、四年後才做第二次的低劑量肺部電腦斷層，因此錯過黃金治療時機，「早期發現、早期治療」是提高肺癌存活率的關鍵。

根據統計，即使同樣是第一期肺腺癌，結節大小還是有差異，小於10mm結節的5年存活率高達9成。蔡哲龍提醒，胸部X光檢查不易發現1cm下小結節，而低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）通常可以顯現出小結節。

．實心、部分實心小結節如在6mm以下：一般建議一年內追蹤，或經專科醫師判斷可延至2年內追蹤。

．實心、部分實心小結節如6至8mm：建議半年內密集追蹤。

．8mm以上實心、部分實心小結節：建議至醫院胸腔內外科門診進一步諮詢。

．非實心結節：通稱「毛玻璃樣影像」，可能是發炎、感染造成，通常3到6個月後追蹤有可能會消失。但持續存在非實心結節則要有耐心的長期追蹤，有可能為分化良好或低惡性度的腫瘤。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康