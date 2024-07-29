想看阿里山日出？國家森林遊樂區高畫質即時影像上線

想看日出、雲海、櫻花、溪流與山嵐美景，或是從恆春半島置高點觀賞三面海景，不用出門，在家就能觀賞到！農業部林業及自然保育署在內洞、太平山、滿月圓、東眼山、八仙山、阿里山與墾丁等國家森林遊樂區新設置高畫質即時影像，讓民眾不用出門也能輕鬆享受森林美好風景，歡迎點選國家森林遊樂區即時影像YOUTUBE或台灣山林悠遊網觀看。

林業保育署表示，為提供遊客國家森林遊樂區即時影像資訊，瞭解園區現況與天氣資訊，該署於7處國家森林遊樂區設置高畫質即時影像，民眾在家就可欣賞阿里山小笠原觀景平臺的耀眼日出、太平山雲海咖啡館的雲海美景、滿月圓蚋仔溪的潺潺流水、東眼山觀景平臺的落日夕陽、八仙山的繚繞山嵐以及墾丁觀海樓的恆春半島三面海景。

林業保育署為鼓勵民眾走出戶外，體驗森林芬多精，即日起至本年9月30日，只要在「森林好好玩」網站購買任一國家森林遊樂區電子門票或套票，並於活動期間內核銷入園使用，就有機會抽中阿里山栩悅號鐵道環島5日遊 ，還有加拿大戶外品牌始祖鳥Aerios 35L輕量登山背包、Marshall Willen 攜帶式藍牙喇叭、The North Face 大LOGO休閒單肩包及NORDISK琺瑯杯等精彩好禮。