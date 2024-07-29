落實普惠金融 中華郵政開辦「印尼小額安心匯款」服務

為落實普惠金融，滿足移工需求，中華郵政公司即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，從結匯到匯款，皆可在線上完成；另也推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，活動期間符合資格者，匯款手續費優惠每筆168元，每滿5次匯款，即享下一次匯款免手續費。

根據勞動部統計，截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺的生產力。

為體恤在台移工，如要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，而轉由地下管道匯款，除了容易被騙，也恐成為洗錢破口。

針對「印尼小額安心匯款」服務，中華郵政指出，移工只要事先親至受理國際匯兌業務的郵局約定匯款資料，之後就能透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。

另配合新服務上線，即日起至今年12月31日止，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，凡活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，即享下一次匯款免手續費優惠。

中華郵政表示，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。