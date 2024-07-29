快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

落實普惠金融 中華郵政開辦「印尼小額安心匯款」服務

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政公司即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，從結匯到匯款，皆可在線上完成。聯合報系資料照
中華郵政公司即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，從結匯到匯款，皆可在線上完成。聯合報系資料照

為落實普惠金融，滿足移工需求，中華郵政公司即日起，開辦「印尼小額安心匯款」服務，從結匯到匯款，皆可在線上完成；另也推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，活動期間符合資格者，匯款手續費優惠每筆168元，每滿5次匯款，即享下一次匯款免手續費。

根據勞動部統計，截至今年5月底，在台外籍移工人數已超過77萬人投入產業及失能照顧工作，為我國不可或缺的生產力。

為體恤在台移工，如要將工作所得匯款回家鄉，往往受限於工作及時間因素，不方便到銀行臨櫃匯款，或因銀行手續費較高，而轉由地下管道匯款，除了容易被騙，也恐成為洗錢破口。

針對「印尼小額安心匯款」服務，中華郵政指出，移工只要事先親至受理國際匯兌業務的郵局約定匯款資料，之後就能透過網路郵局或行動郵局APP以美元幣別匯出匯款，從結匯到匯款，皆可在線上完成，合法、安全又便捷。

另配合新服務上線，即日起至今年12月31日止，推出「印尼小額安心匯款5+1」手續費優惠活動，凡活動期間內符合活動資格者，匯款手續費優惠為每筆168元，且每滿5次成功匯款，即享下一次匯款免手續費優惠。

中華郵政表示，未來將持續拓展其他國家移工匯款，以實際行動關懷各個族群，讓所有客戶都能平等享受便利及安全的優質金融服務，落實普惠金融。

印尼 移工 郵局

延伸閱讀

中華郵政落實普惠金融 開辦「印尼小額安心匯款」

工研院聯手中華郵政打造虛實整合服務 提升用戶體驗

73歲老婦解除4筆定存...險被詐340萬 警察、郵局勸阻「保住老本」

8.6萬失聯移工…越南逃逸「集團化」最嚴重 勞長：將跟來源國協商

相關新聞

颱風何時會再來？賈新興這麼說

凱米颱風上周帶來驚人降雨量，豪大雨重創中南部，不少民眾關心何時颱風會再來。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在Y...

氣象署：今明兩天低壓帶影響 東半部、午後西半部防大雨

中央氣象署預報員劉宇其上午表示，今明兩天受低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部整天斷斷續續局部大雨，西半部也受到水氣影響，...

台南出現今年首例屈公病境外移入個案 菲籍女探親返台確診

台南市衛生局今公布，永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子7月初回菲律賓探親，27日返台後在機場出現發燒症狀，登革熱NS1快...

鄭明典po圖：潮濕空氣已經到台灣上空

目前低壓擾動97Ｗ，沒什麼發展，不會生成颱風，中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，一個沒發展成功的小渦旋。這種現象通...

處方箋大變革改列成分名 蘇一峰：等於鼓勵藥局做這事

藥品處方箋大變革，目前處方箋以商品名標示，如「普拿疼」等，但缺藥時藥師恐無法調劑，影響民眾用藥。本報今天報導，衛福部健保...

未來1周先有雨後轉晴 全台明防大雨、周三變天水氣減少

明天起受到低氣壓影響，全台慎防大雨。中央氣象署預報員劉宇其表示，明後2天台灣受到低氣壓影響，全台都有大雨發生機會，周三起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。