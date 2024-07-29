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氣象署：今明兩天低壓帶影響 東半部、午後西半部防大雨
中央氣象署預報員劉宇其上午表示，今明兩天受低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部整天斷斷續續局部大雨，西半部也受到水氣影響，也是斷斷續續下雨，中午過後西半部因午後熱力作用加成之下，可能發生大雨或豪雨。
台灣東方低氣壓逐漸接近當中，並未進一步發展，沒有生成颱風。劉宇其指出，低氣壓強度不強，但在台灣東方海域到台灣附近海域很多雲系發展，低壓帶水氣、不穩定環境預計今天逐漸通過台灣上空。
劉宇其說，迎風面的東半部目前宜、花開始斷續降雨，西半部上半天零星降雨，時晴時雨，中午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨，尤其嘉義以南不排除有短延時大雨或豪雨。
他指出，低氣壓晚間會來到台灣東南方近海，周二逐漸消散，明天之後受高氣壓影響，環境盛行弱的西南風。但低壓帶還在，因為吹南風，西半部午後會有局部大雨，容易有短延時強降雨。
劉宇其表示，周三起水氣減，回復夏季型天氣氣候。中午前後氣溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。
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