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氣象署：今明兩天低壓帶影響 東半部、午後西半部防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
今明兩天低壓帶影響，東半部、午後西半部防大雨。聯合報系資料照片
今明兩天低壓帶影響，東半部、午後西半部防大雨。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員劉宇其上午表示，今明兩天受低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部整天斷斷續續局部大雨，西半部也受到水氣影響，也是斷斷續續下雨，中午過後西半部因午後熱力作用加成之下，可能發生大雨或豪雨

台灣東方低氣壓逐漸接近當中，並未進一步發展，沒有生成颱風。劉宇其指出，低氣壓強度不強，但在台灣東方海域到台灣附近海域很多雲系發展，低壓帶水氣、不穩定環境預計今天逐漸通過台灣上空。

劉宇其說，迎風面的東半部目前宜、花開始斷續降雨，西半部上半天零星降雨，時晴時雨，中午過後配合熱力作用，易有局部大雷雨，尤其嘉義以南不排除有短延時大雨或豪雨。

他指出，低氣壓晚間會來到台灣東南方近海，周二逐漸消散，明天之後受高氣壓影響，環境盛行弱的西南風。但低壓帶還在，因為吹南風，西半部午後會有局部大雨，容易有短延時強降雨。

劉宇其表示，周三起水氣減，回復夏季型天氣氣候。中午前後氣溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

本周天氣提醒。圖╱氣象署提供
本周天氣提醒。圖╱氣象署提供
本周降雨趨勢。圖╱氣象署提供
本周降雨趨勢。圖╱氣象署提供

大雷雨 豪雨

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