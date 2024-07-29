台南出現今年首例屈公病境外移入個案 菲籍女探親返台確診

台南市衛生局今公布，永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子7月初回菲律賓探親，27日返台後在機場出現發燒症狀，登革熱NS1快篩雖為陰性，但相關單位不敢大意，昨經實驗室檢驗確診為屈公病，衛生局已啟動相關防治作業，也呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。

衛生局表示，昨經疾病管制署通報，永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子確診屈公病，除針對其居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查外，今天也趕緊進行居住和活動地室內外化學防治作業。

依據疾病管制署傳染病統計資料，今年截至目前，全台共6例屈公病境外移入病例，而屈公病在台灣屬第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，初期發病症狀與登革熱相似，但部分感染者倦怠感和關節痛會持續數周至數月，與登革熱表現不同。