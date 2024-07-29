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台南出現今年首例屈公病境外移入個案 菲籍女探親返台確診

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子昨確診屈公病，衛生局今啟動相關防治作業，並呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供
台南永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子昨確診屈公病，衛生局今啟動相關防治作業，並呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供

台南市衛生局今公布，永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子7月初回菲律賓探親，27日返台後在機場出現發燒症狀，登革熱NS1快篩雖為陰性，但相關單位不敢大意，昨經實驗室檢驗確診為屈公病，衛生局已啟動相關防治作業，也呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。

衛生局表示，昨經疾病管制署通報，永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子確診屈公病，除針對其居住地室內進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查外，今天也趕緊進行居住和活動地室內外化學防治作業。

依據疾病管制署傳染病統計資料，今年截至目前，全台共6例屈公病境外移入病例，而屈公病在台灣屬第2類法定傳染病，傳播病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，初期發病症狀與登革熱相似，但部分感染者倦怠感和關節痛會持續數周至數月，與登革熱表現不同。

衛生局也提醒，颱風豪雨後產生大量積水容器，易導致病媒蚊孳生機會大幅增加，請市民朋友配合盡速巡視室內外環境，徹底清除積水容器，做好個人防蚊措施；針對發燒就診病患，請醫療院所務必落實詢問病人旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形等，若有疑似病例，應立即進行通報，避免病媒蚊傳染病於社區擴散。

台南永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子昨確診屈公病，衛生局今啟動相關防治作業，並呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供
台南永康崑山里一名20多歲菲律賓籍女子昨確診屈公病，衛生局今啟動相關防治作業，並呼籲民眾颱風豪雨過後，務必徹底清除積水容器，加強孳生源清除。圖／南市衛生局提供

屈公病 登革熱 衛生局

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