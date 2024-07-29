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颱風何時會再來？賈新興這麼說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天至後天午後西北雨明顯。本報資料照片
今天至後天午後西北雨明顯。本報資料照片

凱米颱風上周帶來驚人降雨量，豪大雨重創中南部，不少民眾關心何時颱風會再來。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，目前看來，未來10天菲律賓東方外海無明顯熱帶擾動發展之跡象，暫無颱風發展。

賈新興說，目前低壓擾動97Ｗ，沒什麼發展，不會生成颱風，但雲系通過台灣附近，水氣增多，東南部、花蓮、台東、恆春半島會下雨。未來10天菲律賓東方外海無明顯熱帶擾動發展之跡象。

至於未來10天天氣，賈新興指出，回到高溫悶熱，午後西北雨天氣型態。今天至後天午後西北雨明顯，30日午後桃園以南有局部短暫陣雨。31日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

8月1日清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。深夜至2日清晨，高屏沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

3日至4日，午後苗栗以南有零星短暫雨。5日，午後台中以南有零星短暫雨。6日至7日，午後苗栗以南有零星短暫雨。但賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

凱米颱風 賈新興

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