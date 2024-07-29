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颱風暫時休息！今明大氣不穩定水氣增 留意午後局部大雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明天氣不穩定，水氣增加，需留意午後局部大雨。本報資料照片
今明天氣不穩定，水氣增加，需留意午後局部大雨。本報資料照片

颱風暫時休息，熱帶擾動無發展，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明兩天低壓北上減弱消散，但天氣不穩定，需留意午後局部大雨。

林孝儒指出，今天台灣東南方海面持續有一低壓靠近移入並減弱，受環流雲系影響，東南部外海面已有局部對流雲系正逐漸移入，為東部帶來些迎風降雨，但低壓一路北上過程中為逐漸減弱趨勢，即使靠近移入至台灣上空，直接帶來的降雨影響還是比較有限，也可能很快地於今日下半天至明日於台灣附近消散。

但林孝儒說，隨著這樣不穩定的系統靠近，今明兩日台灣環境水氣略有增多，大氣狀態也稍不穩定，除迎風東部有短暫陣雨，各山區更是配合午後熱力作用有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，瞬間帶來顯著雨勢，並將擴及西部平地影響。 

周三到周末天氣，林孝儒指出，台灣附近將轉為西南風環境，周圍雲量大幅減少，各地逐漸晴朗，氣溫方面將更回升，須留意局部36度高溫，午後各山區容易有熱對流發生，早晚轉為迎風的中南部亦有降雨可能。

林孝儒指出，目前來看，本周台灣附近暫時沒有明顯熱帶系統發展影響，後續以熱對流型態降雨為主，不過熱對流雨勢往往來的快又猛烈，甚至伴隨強風雷擊，又以山區最為顯著。

颱風 高溫

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