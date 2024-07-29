吳德榮：熱帶擾動雲系通過台灣水氣增多 午後防大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今熱帶擾動雲系通過台灣附近，水氣增多，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，午後「大雷雨」發生機率提高，呼籲民眾注意。

吳德榮指出，熱帶擾動無進一步發展，今晨熱帶擾動雲系已在台灣東側海面上，伴隨降水回波接近中。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日熱帶擾動雲系通過台灣附近，水氣增多，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，午後「大雷雨」發生機率提高。

吳德榮說，明天及周三(30、31日)水氣仍多，午後西半部有局部「大雷雨」發生機率，其他時間各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨。

今、明氣溫微降、仍偏熱。今日各地區氣溫為：北部24至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部23至34度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周四至下周日(8月1至4日)晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。