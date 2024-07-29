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羅一鈞：雨後一周 防登革熱關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

凱米颱風侵台，南部淹水嚴重，積水逐漸退去，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，觀察發現，積水淹水一周後，登革熱病媒蚊指數隨即上升，未來一周是關鍵期，病媒蚊為埃及斑蚊，常在乾淨水域中產卵，民眾務必清理家中雜物、積水容器，也要留意天溝及屋後溝死角。

今年入夏，國內累計發生二起本土登革熱病例，羅一鈞指出，今年境外移入病例累計一五○例，為五年同期新高，必須慎防境外移入衍生本土病例，甚至造成本土流行的可能。

依過往經驗，爆發過登革熱大流行縣市，與埃及斑蚊分布一致，羅一鈞說，目前台南、高雄、屏東三縣市均有埃及斑蚊，屬於風險最高的縣市，必須嚴防疫情。地方衛生局已展開災後防疫工作，行政院跨部會病媒防治聯席會議也每月定期召開，以降低本土疫情大流行可能性。

羅一鈞說，埃及斑蚊為主要登革熱病媒蚊，喜歡產卵在乾淨水域，民眾應加強清理天然或人工積水容器，及容易積水死角，像是天溝（屋簷邊緣的排水槽）、屋後溝（房屋後方防火巷水溝），以防孳生病媒蚊。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，往年只要豪雨大雨過後一個月，就可能發生大規模登革熱疫情，民眾要做好防疫工作，避免病媒蚊孳生，減少傳播風險。

羅一鈞也提醒，豪雨過後清理，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷。未來一、二周，如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，務必盡快就醫，並告知醫師相關接觸史。

病媒蚊 登革熱 羅一鈞

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