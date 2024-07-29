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颱風汙水藏細菌 小心皮膚病

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

凱米颱風雨量驚人，低窪地區積水難消，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳，台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠提醒，汙水充滿細菌、微生物，若透過傷口進入人體，可能引發蜂窩性組織炎，或造成嚴重過敏，出現紅斑、搔癢等症狀。

「如果雙腳長時間泡在水裡，除了導致皮膚潰爛，還會危及生命。」黃毓惠說，在汙水移動，容易被鐵片刺傷，或遭玻璃劃傷，此時破傷風桿菌可能進到人體，造成紅腫熱痛；免疫功能差、糖尿病患者為感染高風險族群。此外，髒水含有鉤端螺旋體病，這是屬於人畜共通傳染病，如果皮膚、黏膜等傷口接觸汙水，就可能致病。

清理家園時，黃毓惠提醒，應穿著具有包覆性鞋子，勿打赤腳或穿拖鞋、涼鞋，避免直接接觸到汙水或汙泥。清掃後，務必以清水洗淨雙腳，並擦拭乾淨，保持皮膚乾爽，防止香港腳等黴菌感染。

黃毓惠表示，南部重災區民眾如皮膚出現紅腫、熱痛等症狀，需盡速就醫，一旦確診為蜂窩性組織炎，就要使用抗生素治療，只要遵照醫囑，規律用藥，多半可迅速復原。

黃毓惠也說，颱風過後，最需小心防範的皮膚病為香港腳，天候潮濕加上夏日高溫，易讓香港腳復發，建議民眾沐浴後，先將腳擦乾，尤其是趾縫。此外，天氣濕熱，易導致皮膚癢，冒出水泡，造成濕疹。

黃毓惠另呼籲，颱風過後應做好防曬措施，才能有效抵禦紫外線，過量紫外線可能誘發癌變。部分市售防曬乳液容易引發過敏、致痘、長粉刺，可穿薄長袖、撐傘、戴帽子及太陽眼鏡等物理性防曬。

凱米颱風 防曬 香港

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