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8月徵文主題 防詐騙怎麼做？

聯合報／ 本報訊

養兒防老，已不切實際，如何保住老本，機警面對電話、社群網路等詐騙，避免受害，成為中老年人當務之急。你曾接過詐騙電話，如何化解？周遭親友曾是苦主，一輩子辛苦積蓄化為烏有？歡迎來信分享，讓更多民眾保持警覺，引以為戒。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，8月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

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