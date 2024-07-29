健康名人堂／預防藥駕 擺脫交通地獄

「酒後不開車」的觀念深植大部分國人心中，但大家容易忽略的是「藥駕危機」，如治療過敏性鼻炎、蕁麻疹等常用的抗組織胺等可能影響中樞神經導致專注程度、協調能力下降及嗜睡；眼科常用的散瞳劑因瞳孔放大導畏光等，此時若駕駛汽、機車等動力交通工具，亦將造成自身及其他用路人的危險。

今年4月，新北市便有汽車駕駛疑似因服用感冒藥後頭暈、精神不濟，衝撞停等紅燈的多名機車騎士，導致6人受傷。

安眠鎮靜藥遭濫用 冰山一角

另外，我國安眠鎮靜類藥物遭濫用已是不可忽視的重大問題，依食藥署藥物濫用案件暨檢驗統計，苯二氮平類安眠鎮靜劑（Benzodiazepam, BZD）可用於助眠、抗焦慮及抗癲癇，常見藥物如成分為三氮二氮平（Alprazolam）的贊安諾（Xanax）、景安寧（Kinax），近10年盤據前10名，2021至2023年更位居第3名，僅次於長年高居1、2名的海洛因及（甲基）安非他命。

此外，治療失眠的「非苯二氮平類（non-Benzodiazepam, non-BZD）」藥物，也常見濫用，如主要成分為唑吡坦或稱佐沛眠（Zolpidem），長年游移於第5至第8名間，以其為主要成分的蒂諾斯（Stilnox）更多次位居中、高齡藥物濫用通報的前5名。我國安眠藥服用人數達450萬，每年超過11.2億顆，食藥署數據恐僅為冰山一角。

慢性病藥副作用 增交通風險

除安眠鎮靜類藥物，更容易遭到忽視，但可能導致藥駕危險的便是各類慢性病藥物，2022年國人因慢性病就醫人數達1286萬人，等於每2人便有1位可能有慢性病，而常見的降血壓、降血脂藥物可能造成頭暈、疲倦及嗜睡等副作用，此時若有駕駛行為，都可能增加交通意外風險。

根據「趨勢民意調查」，國內多達35%的駕駛，每周幾乎都會服用至少一種有危險駕駛疑慮的藥物，最常見者為安眠藥、降血壓藥及肌肉鬆弛劑，引發潛在的交通危機，以交通事故每年造成約3千人死亡計算，因「藥駕」造成事故比率約10%，亦即每年約有300人因藥駕導致交通意外喪命。

人命無價，北市聯醫將藥品分為4級，由零級到3級，數字愈大風險愈高，抗憂鬱藥、部分降血糖藥物為2級，若服用後有駕駛需求，應先諮詢醫師或藥師；安眠藥、散瞳劑以及部分肌肉鬆弛劑則為第3級，服用各該類藥品後一定時間內勿駕駛汽、機車等動力交通工具，亦不應騎乘自行車。

加強宣導 建立正確用藥觀念

刑法第185-3條對酒駕設有罰則，對因服用藥物等行為導致的不能安全駕駛也有罰則，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。然而徒法不足以自行，相較近年對酒駕的執法力度，對藥駕卻並未有較細緻的執法規範，加上國人普遍未有正確用藥觀念，因此藥駕導致交通事故頻傳。

政府應積極加強藥駕風險宣導，國人也應了解正確用藥觀念，多與社區藥局藥師作朋友，以理解自身所服用藥物可能的副作用及危險性，建立「用藥駕駛須謹慎」的觀念，以期杜絕藥駕導致的相關交通意外，持續朝擺脫台灣「交通地獄」的目標邁進。