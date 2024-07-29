健康你我他／退休教閩南語 學AI融入社群

第三次退休力檢測，分數61分，屬於「好奇海豚」，五大核心能力中，「健康」、「財務」、「活躍好學」差強人意，「社會連結」及「自在獨立」則準備不足。

我很注重身體保養，期能遠離病痛，不拖累家人。年初體檢發現血糖飆高，醫師建議三餐改吃糙米飯，減少攝取精緻澱粉，在家也每天血糖檢測，如今獲得控制，終於鬆了一口氣。年歲增多，更應留意健康狀況，防範慢性病找上門。

些許的財務儲蓄與月退俸，只要量入為出，日子還過得去。近期股市捷報頻傳卻抵不過通膨帶來的失落感，令人懷念昔日100元有找菜色豐盛的便當。然而「有健康才有一切」，保有健康的身心才最重要。

下學年回學校支援閩南語教學，讓我退而不休、生活充實。閩南語溯本清源稱作「河洛語」，傳授閩南語是人文教育一環，將來運用人工智慧（AI），更能維護台灣多元文化價值。因此，學習人工智慧是我的重要課題，課餘應積極融入社群，彌補社會連結的不足。

退休力檢測，讓我知曉退休準備不足之處加以改善，建議鄉親朋友多多參與。