小中風出院照護兩難 提供4選擇

62歲蘇大哥假日在朋友家泡茶時，茶杯突然從手中滑落，朋友見狀驚覺可能是中風前兆，緊急撥打119盡速就醫，入院後診斷為「暫時性腦缺血」，也就是俗稱的「小中風」，很快獲得治療，預後狀況佳。

入院後大約2周，醫院通知可以辦理出院，因為肢體表現症狀輕微，日常生活不需要協助，但需要有人在旁看顧，曾經半夜起床如廁跌倒過，因此家屬陷入兩難，想回家，擔心沒人照護；想住院復健，又覺得不需要24小時待在醫院。

由於小中風患者的受損功能不多，不少患者覺得休養即可，反而錯失許多功能性的恢復。

事實上，小中風後一定要固定時間回診用藥、切勿聽信偏方，飲食控制、規律的運動、良好生活作息缺一不可。

臨床上，小中風出院後，常見的照護有4種選擇，家屬可依照經濟能力、家中人力安排、身體功能性復原考量，再與醫療人員、個管師一起討論，如何讓患者運動訓練一段時間後，以恢復日常功能。

1.住院復健：在鄰近縣市尋找可收住院復健的醫院，患者不需要交通往返時間，療程中體力不佳或不舒服，也可以直接回病房休息。但是住院總天數需視收治醫院而定。

2.門診復健：患者經醫療團隊評估後，可往返住家及醫療院所執行復健，居住環境較熟悉，復健成效易於模擬居家環境應用。但是交通時間增加，患者日常生活獨立性不足之前，照顧者負荷較高。

3.長照2.0（出院銜接）：可經由醫院出院準備服務小組個管師或家屬聯繫1966長照專員詢問，但往往小中風礙於年紀、功能表現，可以使用到此項服務的為數不多。

4.居家復健：患者在居家生活、社區外出時，遇到的不方便可與治療師討論，可實地模擬、規畫運動，訓練功能性活動與日常環境直接結合，復健時間較為彈性。