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健康主題館／腎結石痛不欲生 5大族群要小心

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
腎結石是國人好發的疾病之一，大約10%國人罹病。圖╱123RF
腎結石是國人好發的疾病之一，大約10%國人罹病。圖╱123RF

天氣炎熱，水分易流失，如果飲食重口味、經常大魚大肉及飲酒，會讓身體製造過多的尿酸，逐漸在尿液中結晶，堆積在腎臟、尿道形成結石。微小的結石大多不會有明顯症狀，但當結石愈來愈大且掉落到輸尿管時，就會讓人痛不欲生。

10%國人罹腎結石 男多於女

腎結石是國人好發的疾病之一，大約10%國人罹病，好發年齡為30至50歲左右，男性多於女性，但女性常見磷酸類結石，這與女性荷爾蒙降低有關。

台灣腎友生活品質促進協會理事長、台北透析診所院長李孟鴻說，「身體長期處於高尿酸」狀態，意即尿太濃，如果尿酸未能有效排出而堆積在體內，就會形成堅硬的結晶物，也就是腎結石，當結石脫落位移卡在輸尿管時，除了會導致腎臟水腫，還會引發劇烈疼痛。

常見的腎結石有兩種：草酸鈣結石、尿酸結石，前者是因為水喝太少或汗流太多所致，後者大多是尿酸高、痛風患者會發生。李孟鴻建議，不論哪一種成因，都要多喝水，少吃高普林食物，更要戒酒及含糖飲料。

飲食生活型態影響結石生成，5類族群要小心：

1.肥胖、新陳代謝症候群：因為攝取過多熱量，導致身體負擔加重，同時影響尿液酸鹼值，易加速形成腎結石。

2.喝酒：啤酒是草酸來源之一，容易與身體裡的鈣結合為草酸鈣，影響尿酸的排泄。

3.家族史：結石與遺傳有關，尤其是雙親有腎結石病史，下一代得到結石機率高。

4.運動員：攝取大量蛋白質（包括補充乳清蛋白），加上排汗量大，易讓尿液過酸、增加結石機率。

5.其他：減重太快易生成尿酸，不當長期使用利尿劑也會引發腎結石。

多喝水 改善生活飲食習慣

罹患腎結石若不即時處理，會惡化引起腰痠、腰痛、血尿，造成繼發性感染，甚至出現敗血性休克。李孟鴻指出，患者應進一步檢查體內是否有其他結石沉積，評估使用適當藥物減輕症狀，或是進行體外震波碎石手術、膀胱鏡或輸尿管鏡手術、經皮腎造瘻取石手術，把結石清除乾淨。

如何避免腎結石上身？李孟鴻強調，要從改善生活型態及飲食習慣下手，多喝水、吃對食物，才能降低罹患腎結石的風險。

預防腎結石飲食

1、多喝水：每天喝2000-3000㏄的水，平均分配在白天作息中，天氣炎熱、流汗較多時，要多攝取水分。

2、少喝含糖飲料：戒可樂、手搖飲，喝開水最好，濃茶、咖啡含有草酸不宜多喝。

3、忌重口味：少吃過鹹食物，攝取太多鈉離子，會增加結石的機會。

4、適量肉類：勿吃過多肉類，一餐勿吃超過一個掌心的量。

手術 腎結石

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