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巴黎文化奧運 台灣館4千人「辦桌」
巴黎奧運開幕之後，巴黎文化奧運也在廿七日開幕，台灣館於晚間六時揭幕，不僅用多元精緻的表演藝術詮釋台灣獨特的辦桌文化，也用跨語言的歌聲展現台灣文化的多元與包容，吸引了四千人一起「辦桌」。
一如塞納河上的巴黎奧運開幕式，台灣館的開幕之夜也飄著細雨，但在原民金曲獎歌手阿爆團隊出場前放晴，清亮的陽光灑進台灣館。阿爆打趣「因為我們是太陽神保佑的孩子」，排灣族傳說為「太陽之子」。阿爆表示，此次那屋瓦團隊演唱的五首歌，歌曲融合排灣語、台語和國語，「我們認為台灣跟巴黎很像，都能包容各種文化。」
負責開場的DJ QuestionMark曾在二○一六年赴法表演，當時已「煞」到一批法國粉絲，其中一位如今是巴奧選手，特地來台灣館「追星」。
開幕前，文化部次長王時思帶領團隊進行祈福儀式，以綠色乖乖等台式點心當供品，並邀法國團隊一起持香祭祀。開幕前一小時便出現排隊人潮。五百份「台灣ＬＶ」茄芷袋伴手禮裝上台啤、珍奶雪糕等台味點心，一小時內發送完畢。
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