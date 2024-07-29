處方箋新制 醫憂：剝奪民眾選藥權益

健保署預計明年四月起，牙醫診所牙醫師開立處方箋時，從商品名改為成分名。對此，醫師公會全聯會理事長周慶明表示，目前臨床醫師向病人說明用藥時，常提到商品名，未來若改講成分名，這對醫師來說，有點困難，等於將現有習慣「打掉重練」。再者，此政策若全面實施，將大幅剝奪民眾選擇藥品的權益，有必要從長計議。

周慶明表示，藥品成分名較為複雜，很難記住，除了升高醫病緊張態勢，也增加醫師解說時的困擾。再者，西醫診所釋出處方箋，讓患者自行到社區藥局領藥，藥師如更換藥品，患者不見得同意，為了服用原廠藥物，患者可能轉至大醫院就醫，嚴重破壞分級醫療制度。

周慶明強調，如果處方箋藥品全面改列成分名，這將剝奪病人選擇藥品的權益，而服用多種藥物的慢性病患將直接受到衝擊。因此，健保署如有意將處方箋藥品改列成分名，全聯會將召開會議，討論因應對策。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁強調，民眾用藥自我意識愈來愈高，例如，藥品改了包裝、外觀，患者就擔心這是否為假藥。部分民眾對於用藥相當堅持，往往不願意換藥，如醫師所開立的藥品處於缺藥狀態，而社區藥局藥師協助換藥，如療效不佳，勢必引發抱怨，屆時責任應在醫師或藥師，這有必要先釐清。

「不是每個人都是藥師，商品名仍有其存在的優勢。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，處方箋藥品如果改採成分名，這必須從長計議，一方面兼顧民眾「知的權利」，而醫師、藥師應充分告知民眾，自己選擇該藥物的理由，才能建立互信基礎，不再增加衝突，影響三方關係和諧。