處方箋大變革 藥名改成分名

十月起 牙科藥不可替代需原因

實施二三十年的藥品處方箋即將出現重大變革，衛福部健保署規畫，自十月起，牙醫診所醫師開立處方箋時，如在藥品後方註明「不可替代」字樣，需說明原因，如沒有說明，將視為可以替代，方便社區藥師調劑。第二階段將從明年四月起上路，屆時牙醫診所處方箋不會出現藥品名，只剩下成分名，至於醫院、西醫診所是否比照辦理，將視實施成效而定。

健保署副署長龐一鳴表示，藥品缺藥，有時是只缺某一種商品，其他同成分的藥品並不缺，但消息傳開後，容易造成民眾恐慌。未來牙醫診所藥品處方箋改採成分名，希望改變民眾的觀念，解決社會問題。

健保署：提供可替代藥品清單

龐一鳴說，以往醫師開立藥品時，於藥品名後方常註明「不可替代」等字樣，但從十月起，牙醫師如標示藥品「不可替代」時，必須附註說明不可替代的原因，並提供可替代的藥品名單。此外，健保署將提供醫師、藥師等可替代藥品的清單，方便比對、確認，確保民眾用藥安全。

為順利推動此事，健保署日前邀集藥師公會全聯會、牙醫師公會全聯會等民團，進行研議。龐一鳴說，此計畫將於今年十月起試辦，預估明年四月起，牙醫診所所開立的藥品處方箋中，不再出現藥品，而改為成分名，目前電腦系統正重新設定。

為何牙科先試辦 龐：病情單純

該新制為何先從牙醫診所試辦？龐一鳴指出，牙科就醫患者病情單純，且用藥簡單，大都以消炎藥、止痛藥為主，至於醫院、西醫診所何時比照辦理，目前則無時間表。

若需換藥品 藥師須致電牙醫師

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，牙醫處方箋改標示成分名，先從牙醫診所開始，原因是牙醫診所收治病人以拔牙、牙周炎或口腔潰瘍等疾病居多，使用藥品以消炎、止痛、口內膏等為主。十月起，處方箋新制分階段上路，屆時開藥權還是在牙醫師手上，如醫師開立的藥品，社區藥局缺貨，需更換其他藥品，藥師須致電牙醫師，獲得對方同意，才能更換藥品。

對此新制，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，「樂觀其成」，且希望盡快全面開放，他以「普拿疼」為例，這是國人熟知的鎮痛解熱藥物，主成份為乙醯氨酚，一旦「普拿疼」缺藥，藥師可直接改調劑其他主成份為乙醯氨酚的藥品，讓民眾在第一時間用藥。

黃金舜指出，美國每年開立六十四億張處方箋，均列出成分名，患者領到藥物時，大都為學名藥、生物相似藥。為此，二○二一年美國共省美金三七三○億元藥費，目前台灣健保總額藥品費用達二四四八億元，期待全面實施新制後，可以有效節省藥費。