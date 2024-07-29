北迴線花蓮段震後常斷 評估改線

台鐵北迴線全線通車44年，以往颱風最常發生電車線吹落或路基流失，均能快速搶通，但403強震後，花蓮路段至少中斷4次，尤其和仁至崇德段地質更加破碎、脆弱，遇豪雨、颱風，大量土石不斷崩落，交通部已指出台鐵進行改線評估，台鐵表示，已開始研究改線方案，預估2024年底提出初步評估報告。

針對台鐵北迴線研議改線，交通部長李孟諺昨說，蘇花段受嚴重土石流災害，勘查發現，鐵路位處最低處甚至比公路路線還低，土石流或落石較易發生，最近請台鐵公司研擬，希望找到更安全、更有韌性的路線，可能在原線加高，也不排除改線，將做長遠評估，尚未完成永久性方案前，會在現地加強明隧道，及防落石、土石流等措施。

交通部26日前往台鐵崇德站及台9線會勘時表示，當地土質狀況本就不好，花蓮地震後更為破碎，已嚴重威脅安全，指示台鐵進行和仁崇德間路線改線評估；儘管東部路廊狹窄，能改方式有限，但考量地質已影響安全，評估有其必要，至於如何改線、是否參考蘇花改挖長隧道，要由台鐵負責考量。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，自403花蓮地震及幾次崩塌，就有改線的想法，後續又發生土石流、甚至巨石掉落等事件，花蓮段地質已不穩，因此開始研究改線方案。目前仍先以加強北迴線預警及監控，確保行車安全，後續會盡快召集專家學者，進一步針對詳細改線的可行性、改線位置與改線後興建方式等研議。

凱米颱風再度重創台鐵，花蓮和仁崇德段還有高達2萬方土石需清理搶修，預計最快8月3日才能搶通；另縱貫線嘉義新營段也有路線受損未能通車，但因八掌溪溢流，南靖-後壁間部分路基流失，以8月2日前搶通東正線為目標，單線雙向運行。

公路部分，總計11處路段無法通行、2段單線雙向通行，多數災阻路段有望7月底前搶通，但花蓮和仁至崇德路段、高雄明霸克露橋、高雄達卡努瓦路段、高雄瑪夏至五里埔，因土石掩埋阻斷、路基坍滑流失，預估8月初才能搶通。