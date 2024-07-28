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雲門戶外公演3.5萬人齊聚「波」動 嗨跳波浪舞

中央社／ 台北28日電

因颱風凱米延後1天的雲門舞集戶外公演「波」台北場，今晚順利舉辦，吸引約3.5萬名觀眾齊聚台北國家兩廳院藝文廣場，演後派對更號召觀眾隨著「向前走」旋律大跳波浪舞。

被外媒譽為「地表上最大的戶外舞蹈活動」的雲門舞集戶外公演邁入第29年，在多日強風驟雨後，北部開始放晴，今天許多觀眾從中午就開始聚集、野餐，晚間轉涼後人潮更熱鬧，許多家長推著嬰兒車、牽著家中寶貝或遛著毛孩參與。

雲門藝術總監鄭宗龍開場前致詞分享，每年雲門舞集出國演出時，他都會準備雲門戶外公演大合照分享給外國友人，對方都會很吃驚，台灣竟有這多觀眾欣賞、企業也願意支持，共同完成如此美好的事，他很感謝國泰金控長達29年的支持，攜手雲門在全台各地分享舞蹈。

「波」是鄭宗龍與里約奧運「東京八分鐘」首席科技總監真鍋大度合作作品，將人工智慧融入舞蹈，由真鍋大度使用肌電感應裝置，將舞者的動作數據生成為視覺和音樂。在首演過後持續討論調整，並在今年7月中的威尼斯雙年展舞蹈節帶來進化版的「波」，也是今晚呈現的版本。

除了演出進化版的「波」，這次還加碼演後派對，安排音樂人林強改編台灣經典歌曲「茉莉花」、「阿美族舞曲」、「天公落水」等，新媒體團隊超維度也透過即時演算科技，創作美麗視覺畫面。到了最後段落的「向前走」段落時，自由廣場更成為大合唱舞動現場，舞者邀請觀眾上台共舞，還玩起萬人大波浪，齊力製造「波」動，氣氛炒到最高點、笑聲不斷。

雲門戶外公演8月3日將在嘉義市體育場與民眾見面，活動為自由入場，期待再創「波」動熱潮。

嘉義 觀眾 鄭宗龍 雲門舞集

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