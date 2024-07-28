缺藥風暴／牙科診所處方箋新制 健保署10月起分段實施

藥品處方箋目前以商品名標示，如「普拿疼」等，但缺藥時藥師恐無法調劑，影響民眾用藥。為顧及民眾用藥權益，衛福部健保署規畫，10月起自牙醫診所開始，第一階段針對開立藥品處方箋時，醫師於藥品後方註明不可替代字樣，必須說明原因，如果沒有說明，將視為可以替代，方便社區藥師調劑，預計半年後，進入第二階段再將藥品處方箋改為成分名。至於醫院、西醫診所何時上路，目前沒有時間表。

健保署副署長龐一鳴表示，當藥品傳出缺藥消息時，常造成民眾恐慌，但有時是只缺某一商品，其他同成份的藥品其實不缺，藥品處方箋改採成分名標示，希望改變民眾用藥觀念，解決社會問題。同時為符合新加坡、日本等國際潮流，健保署於七月十一日，邀集藥師公會全聯會、牙醫師公會全聯會等單位進行研議。

新制自牙科診所實施，主因是就醫病人病情單純，用藥常為消炎、止痛藥，較不複雜。龐一鳴說，作法為以往開立藥品時，於藥品名後方常註明不可替代字樣，往後醫師標示藥品不可替代時，必須附註說明為何不可替代的原因，間接讓藥品可以替代，同時也會給予醫師、藥師可替代藥品的清單，方便雙方比對、確認，確保民眾用藥安全。

龐一鳴說，此計畫試辦半年後，再將牙科診所的藥品處方箋改為成分名，目前電腦系統正重新設定，但由於醫院、西醫基層診所收治病人多樣性高，涉及許多慢性病，用藥品項多較為複雜，往後將視牙科診所辦理情形再行評估，目前沒有時間表。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁表示，此次牙醫處方箋改為成分名標示，將先從牙醫診所開始，原因是牙醫診所收治病人為拔牙、牙周炎或口腔潰瘍，使用藥品為消炎、止痛、口內膏等；但與健保署協商時，許多在醫院服務的牙醫師表達，各層級醫院的牙科部分科細、藥品品項多，要配合政策有困難度。

江錫仁說，牙醫師在醫院所收治的病人，可能有慢性病等系統性疾病，或口腔癌手術等，用藥複雜，醫院牙醫師尚無法配合；十月開始，牙醫診所牙醫師開立藥品時，為顧及病人病情及治療療效，開藥權仍應在牙醫師手上，如果開立的藥品，社區藥局沒有貨，需要更換其他藥品時，藥師須告知牙醫師，牙醫師同意下，才能更換藥品。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，普拿疼為國人熟知的鎮痛解熱藥物，主成份為乙醯氨酚，但普拿疼缺藥時，藥師無法調劑，建議處方箋藥物應以成份名開立，如普拿疼缺藥時，藥師可以改調劑其他主成份為乙醯氨酚的藥品，讓民眾可以在第一時間用藥。

黃金舜指出，以美國每年開立64億張處方箋，並以成分名列出，藥品選擇多為學名藥、生物相似藥，以2021年為例，共省下藥費達美金3730億元，目前健保總額藥品費用已達2448億元，期待新制也可以節省藥費。

龐一鳴指出，牙科診所目前所使用的藥品已多為學名藥，能否節省藥費還需觀察，這項政策重點不是節省藥費，而是希望改變大家用藥的習慣，關注於藥品成分，醫師、藥師、民眾三方如何學習及磨合，這才是真正的挑戰。